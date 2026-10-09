Carlos Sainz acusa a la FIA de "desigualdad deportiva" en Singapur y siembra sospechas

Carlos Sainz arrancó la clasificación sprint en el circuito urbano de Marina Bay con expectativas limitadas tras sufrir con su Williams en la práctica libre, pero terminó furioso al quedar último después de un error humano que afectó el normal desarrollo de la sesión.

Después de la bandera roja provocada por un incidente de Sergio Pérez en la SQ1, varios pilotos se quejaron de tener menos potencia de la esperada en sus coches.

La explicación oficial de la FIA

"Durante la primera fase de la clasificación sprint se produjo un error humano en Dirección de Carrera, que no estuvo relacionado con el problema de cronometraje que también se registró en la SQ1. El error en cuestión provocó que el Modo Adelantamiento no estuviera disponible después del período de bandera roja durante la SQ1.

"Cuando se detectó que el Modo Adelantamiento no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un período de 27 segundos antes de volver a desactivarse.

"La FIA reconoce que este desafortunado error humano tuvo un impacto en el rendimiento de determinados autos, dependiendo del momento en que realizaron su intento y de su posición en el circuito.

"La segunda y la tercera fase de la clasificación sprint no se vieron afectadas".

La bronca de Sainz contra la FIA por las diferencias entre los coches

Carlos Sainz y Alex Albon, pilotos de Williams, tras quedar eliminados en la SQ1 de Singapur. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sainz se mostró muy molesto con la FIA al hablar con F1 TV una vez terminada la clasificación sprint en Singapur.

"Lamentablemente, tuvimos una vuelta realmente mala. Solo pudimos completar una vuelta. Y tuvimos algunos problemas con los frenos en la FP1, tuvimos que cambiarlos para la clasificación y seguíamos teniendo problemas con los frenos. Tuve algunos bloqueos y estaba sufriendo mucho con eso y con los neumáticos", dijo el español.

"Pero, además de eso, la mitad de los coches completaron la vuelta con un motor que era medio segundo más rápido que el de los demás. Hubo otro problema de software con los coches esta vez y nosotros salimos perjudicados".

Sainz señaló que la clasificación sprint no se desarrolló en igualdad de condiciones para todos y cuestionó el criterio de la FIA a la hora de decidir si intervenir o no.

"Por alguna razón, la FIA, al igual que en Malasia, no decidió actuar ante una desigualdad deportiva", lanzó el piloto de Williams.

"Nos parece bien que la mitad de los coches disputen la clasificación con más potencia que la otra mitad. Así que estoy un poco confundido por qué este deporte sigue haciendo cosas diferentes dependiendo de quién queda eliminado en la Q1 o quién queda fuera en la primera vuelta", apuntó.

Esto último se entiende como un dardo a la FIA tras la decisión el domingo pasado de detener con bandera roja el inicio del Gran Premio de Bahréin en Malasia cuando el coche de Lewis Hamilton -al igual que el de otros pilotos- prácticamente quedó detenido en la pista por un problema de software que afectó a varios monoplazas. Esa decisión permitió luego al piloto británico arrancar la carrera desde su lugar original en la primera fila.

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