Sainz: Los equipos B podrían dificultar el ascenso de McLaren

El piloto madrileño de McLaren se mostró sorprendido de la velocidad que tienen los nuevos Fórmula 1 para 2020, el año de transición antes de la revolución de 2021, y dejó claro que el equipo de Woking completó al máximo su programa en el primer día de pretemporada.

De hecho, aseguró que no pudieron dar ni una vuelta más porque gastaron todos los neumáticos Pirelli que tenían disponibles para este miércoles. Sainz, que acabó 6º, a 9 décimas de Hamilton, y con 161 vueltas en el bolsillo, deja claro que las sensaciones son positivas.

"La primera impresión es que completar 160 vueltas el primer día de test es algo a destacar. Empezamos a completar el plan desde muy pronto y lo positivo es que hemos logrado sumar cada vuelta que habíamos planeado. No pudimos hacer más porque no había más neumáticos disponibles. No tuvimos ni un solo problema de fiabilidad, lo que implica que acabamos el día haciendo prácticas de paradas en boxes y salidas, sin mucho más que hacer. Estoy muy, muy contento y las sensaciones con el coche son positivas", aseguró en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Desde el primer momento sentí que el coche está un paso por delante en comparación con 2019. Es más fácil lograr los tiempos, sin grandes esfuerzos. Además, no tuve problemas de equilibrio durante el día. Pero todo el mundo ha hecho grandes progresos. Parece que hemos solucionado algunas debilidades del pasado, pero lo más importante es que espero que nos permita evolucionarlo incluso mejor que el del año pasado. Es un coche muy básico ahora mismo, pero un paso correcto en la buena dirección".

Sorprendió ver al Racing Point de Sergio Pérez tan arriba, a solo tres décimas del líder, y al AlphaTauri (ex Toro Rosso), calcando los tiempos de Max Verstappen y su Red Bull. Pero Sainz tiene claro que McLaren debe concentrarse en lo suyo para tratar de recortar distancias con los de arriba.

"Hemos visto a algunos equipos pequeños recibir mucha ayuda de los grandes, así que si vienen con un coche que es muy similar al Red Bull o al Mercedes de 2019, será muy complicado para McLaren dar ese gran salto. No nos puede afectar lo que hagan los demás, solo debemos centrarnos en lo que hacemos nosotros a nivel individual y asegurarnos de recortar terreno con los de delante. Si ellos recuperan más porque han copiado un coche del año pasado, pues no nos puede preocupar, porque no depende de nosotros, depende de las reglas de la F1 y de cómo están hechas. Tenemos que centrarnos en dar los pasos adecuados y en los tiempos que nos hemos marcado", comentó al respecto.

El objetivo del español, que fue sexto en el Mundial 2019 y sumó su primer podio, sigue siendo estar justo detrás de los mejores.

"La intención es algo parecido a lo del año pasado, quizás ese sexto que conseguí arañar por un cambio de pilotos en uno de los equipos punteros será algo complicado de repetir. Pero, básicamente, el objetivo razonable es estar entre los ocho primeros y seguir siendo el cuarto mejor equipo. Pero hay que mirar a equipos que también están dando pasos de gigante por ayudas externas. No depende de mí tampoco, yo a la afición le aseguro que voy a intentar hacer los podios que pueda, si puedo ganar, ganar, y si es quedar quinto, quedar quinto", añade.

"Al final del año pasado se vio a un Carlos, que creo que hizo, sobre todo en la segunda mitad, muy buenas clasificaciones y carreras, buenos adelantamientos, tirándome desde lejos, eso quiere decir que confiaba en el coche. Eso me permitió esa estabilidad y brillar un poco más. Pero no es solo eso, es el equipo entero, cómo te sientes dentro de la estructura, cómo te comunicas con los ingenieros.... todo influye para que haya esa confianza y ojalá este año podamos continuar en esta línea".

Y Sainz quiso dejar claro que lo que estamos viendo estos días en Montmeló no es una radiografía de la temporada 2020, ya que el MCL35 tiene muchas novedades en la recámara para la segunda semana y de cara al GP de Australia.

"Lo positivo es que van a venir cosas nuevas. El coche de este primer test es para hacer vueltas, no es el de la primera carrera. Así que tranquilidad, que estamos aquí para dar vueltas esta primera semana y ya en la segunda pensaremos más en los tiempos. Viendo los otros coches, hay conceptos que se van adaptando de los equipos referencia; todos pescamos cosas de ellos", dice.

"Lo que más me ha sorprendido es lo rápido que vamos, se está yendo muy, muy rápido. El paso por curva de estos F1 es algo muy difícil de explicar y la primera vez que lo conduces después de tres meses es algo espectacular. Y de aquí an noviembre seguiremos mejorando y espero que se valore, aunque las carreras igual no sean las más divertidas. 2020 probablemente será el año de los F1 más rápidos de la historia", concluyó.

Las primeras novedades técnicas de la F1 2020

Haz click en la imagen para ver las siguientes...