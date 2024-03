Por qué Sainz no se ilusionó al ver a Checo Pérez con los blandos

La carrera del sábado en el Circuito Internacional de Bahréin fue ampliamente dominada por Max Verstappen de principio a fin, pero la batalla por el segundo lugar sí entregó algo de emoción en el inicio de la temporada 2024 de F1.

Si bien se creía que los Red Bull tendrían un ritmo superior al de sus rivales en carrera, el hecho de que Sergio Pérez iniciara desde el quinto cajón de la parrilla obligó al mexicano a tener que remontar para llegar al puesto de primer escolta de su compañero de equipo.

Pérez se consolidó en la segunda posición después de cumplirse el primer ciclo de paradas en pits, habiendo adelantado previamente a Charles Leclerc, de Ferrari, y a George Russell, de Mercedes, pero no consiguió construir una diferencia definitoria con Sainz durante su stint con el neumático duro.

Esto fue aprovechado por el piloto español para realizar su segunda detención en la vuelta 35, cambiando duros por duros, obligando a Red Bull a responder con un pitstop para Pérez, quien volvió al compuesto blando, tal como tenía previsto el equipo, con menos de dos segundos de diferencia entre ambos coches.

Al ser preguntado en la conferencia de prensa posterior a la carrera si estaba preocupado en ese momento por tener los neumáticos blandos contra los duros de Sainz, "Checo" Pérez respondió que sabía que era momento de cuidar sus gomas para defender el segundo lugar.

"Sí, sabía que sólo se trataba de gestionar, porque obviamente (Sainz) nos presionó para que paráramos pronto y, de hecho, paramos bastante pronto", dijo Pérez.

"Iba a ser un stint muy largo, así que buscamos construir progresivamente una brecha, mantener esa brecha entre nosotros consistentemente y creo que funcionó bien. Tuvimos algunos otros problemas con el coche hacia el final de la carrera, lo que significó que nuestra degradación estuvo empeorando bastante hacia el final de la carrera", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari le había dicho a Sainz por la radio en la vuelta 44 de las 57 previstas que esperaba que sus neumáticos duros comenzaran a rendir mejor que los blandos de Pérez en la parte final de la carrera. Sin embargo, el español dijo que no se hizo ilusiones porque había visto el nivel de desgaste de los coches de Red Bull con los neumáticos C3 blandos de Pirelli.

"Hay que tener en cuenta que hemos estado probando aquí tres días y he estado viendo la degradación de Red Bull con los blandos y es exactamente la misma que la nuestra con los duros. Así que en cuanto supe que Red Bull tenía un blando nuevo para el último stint, y que Checo lo tenía, no es que dijera, 'OK, esta es mi oportunidad'", indicó el piloto de Ferrari.

Sainz agregó que el hecho de estar a una diferencia de un par de segundos, hacía que se viera perjudicado por el aire sucio que le llegaba del monoplaza de Pérez.

"Estaba en una posición un poco incómoda, porque estás ahí en el margen de dos o tres segundos, que es donde tienes todo el aire sucio, pero no tienes la ventaja del DRS y el rebufo, así que estás derrapando un poco más. Si hubiera estado a un segundo o cinco segundos, creo que con el neumático duro podría haber mostrado un poco más el verdadero ritmo del coche y mi ritmo de hoy. Pero a dos o tres segundos es el peor sitio para estar, y hoy no he podido plantarle cara a 'Checo'", explicó.

El hecho de guardar un juego de neumáticos blandos para el último stint fue algo que Red Bull había planeado previamente, y Pérez aseguró que no le pareció para nada arriesgado.

"Creo que el duro no está funcionando tan bien (en Red Bull) como en otros equipos. Y parece que cuidamos mejor el blando. Así que funcionó muy bien poder guardar un nuevo blando", concluyó el piloto de Guadalajara.

