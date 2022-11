Sainz explica por qué no ayudó a Leclerc en Brasil

Cargar reproductor de audio

Charles Leclerc ha pedido ayuda a Ferrari para permitir que Carlos Sainz le cediera al monegasco la tercera posición del Gran Premio de Brasil para obtener una ventaja en la lucha por el subcampeonato de pilotos de la temporada 2022 de la Fórmula 1, una situación que no se dio.

Leclerc esperaba tomar el tercer lugar para adelantar a Pérez en la lucha por el segundo lugar, pero el cuarto puesto le permitirá llegar empatado con el mexicano con 290 puntos a Abu Dhabi, pero la ventaja a su favor al tener una victoria más que el de Red Bull Racing en el campeonato, el primer factor de desempate.

Al ser cuestionado en la zona de medios de la razón por la que Sainz no cedió la posición, el español fue claro: “A mí no me ha llegado nada por la radio, de hecho, me acabo de enterar ahora cuando me lo han dicho", indicó en declaraciones a DAZN.

Al hablar de la carrera, Sainz dijo que tuvieron que actuar en modo defensivo para sacar la mayor cantidad de puntos en su lucha contra Mercedes, quienes lucieron “intocables” en la carrera en Interlagos

"Estamos claramente en un modo de defensa porque su coche era intocable hoy. Ellos [Mercedes] eran simplemente el coche más rápido, más rápido que el Red Bull", dijo después de la carrera el madrileño quien no tiene un buen presentimiento de cara al cierre en Yas Marina la próxima semana.

"Creo que han sido unos cuantos fines de semana así, en Abu Dhabi tenemos que esperar porque ellos pueden ganar. Tenemos que limitar los daños o ir a por la victoria nosotros".