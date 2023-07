Sainz: Me enteré de mi sanción en Austria al salir del circuito

Carlos Sainz llega a Gran Bretaña con la intención de redimirse tras un Gran Premio de Austria en el que mostró buenas prestaciones durante todo el fin de semana, pero sin llegar a explotar todo su potencial debido a los episodios de carrera en los que se vio envuelto.

Entre los aspectos positivos de la etapa de Spielberg está sin duda el paso adelante mostrado por el coche, que fue capaz de situarse como segunda fuerza estable durante todo el fin de semana. Aston Martin y Mercedes fueron incapaces de contrarrestar a los de Maranello, teniendo además que enfrentarse a un McLaren bastante fiero, algo que nunca había sucedido en este mundial, salvo en circunstancias particulares.

Comparado con el Red Bull Ring, Silverstone será un reto más exigente para el actualizado SF-23, que tendrá que lidiar con el área en la que ha sido más crítico, es decir, el rendimiento en las secciones rápidas. Para Sainz, el circuito inglés será una prueba importante para Ferrari, no sólo por las características de la pista, sino también porque a menudo en Silverstone la sensibilidad a las rachas de viento, otro aspecto en el que el coche de Maranello ha mostrado algunas debilidades, puede influir en el ritmo de forma importante.

Carlos Sainz llega a la pista Foto: Mark Sutton

"Creo que necesitamos un circuito diferente como Silverstone para evaluar si hemos mejorado. Normalmente, hemos luchado más en condiciones de viento como Miami y Bakú. Creo que necesitamos más Grandes Premios para evaluar nuestros progresos y nuestro paquete de mejoras. Lo que puedo decir es que el coche dio mejores sensaciones en Austria, tanto a una vuelta como en carrera", dijo el español.

"Pero también el año pasado fuimos muy rápidos en Austria. Así que sigo siendo cauto y dejo pasar los circuitos y la temporada para analizarlos. Pero estoy orgulloso de cómo ha reaccionado el equipo y de la cantidad de actualizaciones que hemos hecho recientemente."

Ferrari ha estrenado dos grandes paquetes de innovaciones técnicas en las últimas carreras: el primero en España, donde se introdujeron los vientres revisados, mientras que en Austria llegó un nuevo fondo y un alerón delantero rediseñado en muchos de sus elementos. Sainz insinuó que durante el fin de semana de Barcelona Ferrari pudo llevar a cabo algunas pruebas de puesta a punto que le permitieron entender mejor los puntos débiles del coche, lo que le dio nuevas vías en términos de puesta a punto.

"En el fin de semana de carrera [en Barcelona], sí", dijo Sainz cuando se le preguntó si la etapa catalana le había ayudado a entender mejor los puntos críticos del coche.

Carlos Sainz durante el fin de semana de Barcelona Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"En los test de Pirelli, por desgracia, no puedes probar muchas cosas, aparte de los neumáticos, por supuesto, pero en el fin de semana de carrera probé algunas cosas en el coche que me permitieron entender mejor dónde estaban nuestros puntos débiles, cómo podíamos evaluarlos y nos dieron una dirección bastante clara sobre dónde desarrollar. Creo que ahora está dando sus frutos. Estoy seguro de que vamos por el buen camino. ¿Hemos doblado la esquina? Quiero creer que sí. Pero, como he dicho, necesitamos más citas para evaluar, como la de Silverstone, donde hace mucho viento, aunque eso signifique que lucharemos un poco más en estas condiciones.

En este inicio de temporada, además del rendimiento, dos problemas han preocupado a los de Maranello: la inestabilidad del coche especialmente a altas velocidades y la degradación de los neumáticos. Dos aspectos que, según el madrileño, están relacionados. "Creo que están relacionados. No creo que estemos haciendo algo especialmente mal con los neumáticos, creo que es más la forma en que nuestro coche se comporta en carrera con el viento, con las inestabilidades que tenemos."

"Las incoherencias también afectan al ritmo de carrera y a la degradación de los neumáticos. Tuvimos dificultades en este sentido. En Austria fue mucho mejor. El aire sucio también es algo que nos afecta mucho. Así que hay muchas cosas que estamos intentando mantener bajo control".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El fin de semana pasado fueron las dificultades de Charles Leclerc el sábado, cuando las temperaturas bajaron a poco más de 20°C, en parte debido a la lluvia. Las dificultades también estuvieron relacionadas con el estilo de conducción y la forma en que la pista reaccionó a las bajas temperaturas.

"Creo que las condiciones mixtas y la lluvia son algo en lo que siempre me he desenvuelto bien en el pasado y en lo que siempre me ha ido muy bien. Completé una Q2 muy fuerte en Canadá, Q1/Q2/Q3 en Barcelona. En Austria, el sábado, había condiciones mixtas y fui muy rápido. Así que me gustaron, creo, y el coche también. Sé cómo conducirlo. Aunque en estos casos para mí se trata de improvisar la mayor parte del tiempo", explicó el español cuando se le pidió una comparación.

Sainz terminó el fin de semana en el Red Bull Ring con un cuarto puesto, que se convirtió en sexto tras la revisión de la FIA de los límites de la pista. Ya durante la carrera el de Ferrari había sido penalizado por cruzar la línea blanca que delimita la pista en múltiples ocasiones, pero tras la bandera a cuadros los comisarios revisaron más casos, imponiendo otra sanción que al madrileño le costó gestionar inicialmente. Ahora la atención se centra en cómo mejorar el sistema de detección de los límites de la pista, para lo que Sainz quiere colaborar estrechamente con la FIA.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Me estaba yendo. Estaba bastante enfadado durante todo el día y de repente estás a punto de salir y lo último que lees antes de irte es la segunda penalización y la sexta posición, así que te puedes imaginar cómo me sentí. En Australia estaba muy enfadado. Esta vez no sé si me lo esperaba, pero todo el fin de semana ha sido tal desastre que te puedes esperar lo inesperado".

"Pasó y no importa. Lo superé y esta vez intentaré ayudar a la F1 y a la FIA todo lo posible para encontrar soluciones. Tenemos que hacerlo, porque creo que el deporte no puede permitirse otro fin de semana así, porque no es nada bueno, ni para los pilotos ni para los equipos."