Sainz; la extraña celebración de podio y las dudas del calendario 2021

La Fórmula 1 llega al GP de Bélgica para reanudar la temporada después de tres semanas de vacaciones de verano. Carlos Sainz asistió a la rueda de prensa de la FIA este jueves junto a Daniel Ricciardo, y la primera pregunta fue sobre la última carrera antes del parón, la de Hungría.

Allí, Sainz acabó cuarto en meta, pero horas después subió al tercer puesto tras la descalificación de Vettel, logrando su cuarto podio en F1, el segundo sin estar en la ceremonia de entrega de premios.

"Dos de cuatro sin subir al podio, sí. Es bastante extraño, pero supongo que al final son buenas noticias para nosotros, tanto para mí como para el equipo, también para la lucha por el campeonato contra nuestros rivales", dijo sobre la sensación de acabar a posteriori entre los tres primeros.

En cuanto a la cita del Hungaroring, admitió que la ve muy lejos: "Fue una carrera divertida, complicada por cómo se desarrolló todo. Parece que fue hace años, no recuerdo lo que pasó. Eso sí, nos dio un buen feeling para un largo descanso de verano, y es bueno estar de vuelta".

A Sainz le preguntaron cómo celebró el podio de Hungría, y narró cómo llegó el improvisado festejo: "Salí un poco con los chicos el domingo por la noche, de hecho estaba en medio de la cena cuando me enteré de que estaba en el podio. Así que pedimos una botellita de champán y lo celebramos allí. Fue una sensación muy extraña".

Después de aquello, Carlos ha tenido tiempo suficiente para cargar pilas, aunque admite que la incertidumbre del calendario (durante las vacaciones se canceló el GP de Japón y se avecinan más cambios) volvió todo un poco raro.

"Me siento renovado. Me siento preparado, por supuesto. Ha sido una situación un poco extraña no saber exactamente cómo va a ser el calendario, y con cosas que cambian cada semana. Pero supongo que nos estamos acostumbrando a este tipo de temporada en los últimos dos años, y vamos a intentar estar lo más preparados posible para lo que venga".

"El equipo está en un buen momento, entramos en el parón con mentalidad positiva. Todavía queda una larga segunda mitad para la que tenemos que mantenernos en pie y asegurarnos de que seguimos mejorando el coche con las herramientas que tenemos, o nosotros aprovechar las actualizaciones que tenemos".

Precisamente acerca de Suzuka fue la siguiente pregunta, sobre un circuito que muchos echarán de menos: "Mira, sinceramente es un vuelo largo y a finales de la temporada, cuando estás bastante cansado a esas alturas del año".

"Pero el ambiente del circuito es tan bueno que compensa todo lo demás. Para mí, es uno de mis fines de semana favoritos en la Fórmula 1, porque tener la oportunidad de visitar una ciudad tan genial como Tokio y luego tener la oportunidad de pasar tres o cuatro días con los aficionados japoneses es increíble, te hacen sentir como una auténtica estrella del rock".

"Y luego el circuito... para mí Suzuka es, junto con Spa, en realidad, los dos últimos circuitos de la vieja escuela que quedan en el calendario. Te dan la emoción y la sensación de un verdadero circuito de la vieja escuela con la grava, con las eses, el circuito estrecho, el viejo asfalto. Es un fin de semana genial, lo voy a echar de menos, como lo eché de menos en 2020. Es una pena".

Tanto a Sainz como a Ricciardo se les preguntó si cambia algo no tener 100% seguro a qué carrera te vas a enfrentar en la segunda mitad del año. El de Ferrari se mostró de acuerdo con el de McLaren.

"A mí tampoco me afecta mucho, y estoy de acuerdo con Daniel en que cambia cómo afronta un equipo la batalla estratégica en el campeonato. Sin embargo, lo que sí podría inclinarla un poco hacia un lado u otro son las características de los circuitos, así que dependiendo de los circuitos a los que creo que la Fórmula 1 tiene la posibilidad de ir, porque creo que realmente no se puede elegir, se acaba yendo a los circuitos que se puede ir, evidentemente beneficiará un poco más a un equipo u otro, porque tenemos características de coche muy diferentes. Venga lo que venga, tenemos que estar preparados para ello, y de todas formas creo que será una batalla muy emocionante".

Repasando su primera mitad de año, Sainz insistió en que no cree que haya sido su mejor inicio pese a lo que dice la tabla: "En cuanto a puntos, obviamente es mi mejor inicio de año, pero como dije, no siento que sea mi mejor primera mitad de temporada en cuanto al rendimiento como piloto. Quizás mi tercera temporada fue mejor, pero ahora tengo un coche más competitivo que me permite sumar más. Veamos cómo va la segunda mitad y cómo puedo progresar al máximo con el equipo".

Al Bélgica llega sexto en el mundial de pilotos 2021 con 83 puntos, tres más que su compañero Charles Leclerc y 21 por detrás de Checo Pérez.

Haz click sobre este enlace o sobre la foto para disfrutar de todas las fotos del jueves de Bélgica