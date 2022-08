Sainz: "La estrategia fue lo de menos, no había ritmo"

Cargar reproductor de audio

El fin de semana del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1 parecía ser el perfecto para que Ferrari consiguiera dar un golpe sobre la mesa y empezar a recortar distancias respecto a Max Verstappen y Red Bull en ambos campeonatos. Así fue durante los entrenamientos libres y la clasificación, donde los de Maranello lograron copar las primeras posiciones y, a pesar de perder la pole position después de una increíble vuelta de George Russell, eran los favoritos para ganar.

El que más opciones tenía después de superar a su compañero el sábado era Carlos Sainz, que partía desde la segunda plaza en la última cita antes del parón veraniego. El madrileño protagonizó una buena salida en el circuito de Hungaroring, pero el británico de Mercedes pudo tapar todos los huecos para conservar el liderato.

El español de Ferrari se mantuvo en esa posición hasta el momento de las paradas, cuando Russell entró a montar un juego de gomas medias, lo que abría la posibilidad de una estrategia alternativa para Sainz. En cambio, los de rojo realizaron una muy mala parada cuando tenía la opción de liderar, algo que fue clave, porque perdió su segunda plaza en favor de Leclerc, que hizo un overcut.

A mitad de carrera, Verstappen, Russell y el propio monegasco se enzarzaron en un bonito duelo que se saldó con el madrileño liderando de manera momentánea, ya que le quedaba una parada más, la cual le mandó a la quinta posición.

No obstante, el neumático blando le permitió remontar hasta colocarse tercero, posición que dejó en manos de los Mercedes cuando sus compuestos se degradaron. Lo que prometía como una victoria casi asegurada del Cavallino Rampante, se quedó en un cuarto y un sexto lugar que mandaba al garete casi todas las opciones de pelear por el mundial en la segunda mitad del año.

Al bajarse del F1-75, Sainz se mostró decepcionado: "Hoy, quizás, la estrategia ha sido lo de menos, simplemente no había ritmo, con ningún compuesto, en cualquier condición. Está claro que el cambio de condiciones respecto al viernes nos ha afectado para mal".

"Hemos sufrido mucho con todos los neumáticos y el balance del coche", reconoció Sainz ante los micrófonos de DAZN F1 de España. "Nos ha costado mucho porque no había ritmo con ninguna de las gomas en toda la carrera".

En los entrenamientos libres, Ferrari se hizo con el cartel de favorito, algo que no le vino bien después de ver el desarrollo de la carrera por un factor clave: "Parecía que ese medio segundo por vuelta que le metíamos a Red Bull el viernes con mucho calor, con el frío de hoy, ha cambiado".

"Hoy nos metían un buen margen por vuelta que tenemos que entender. Mercedes también ha ido más rápido, no hay mucho que decir", dijo el madrileño, que también reconoció que el fallo en las paradas en boxes no jugaron a su favor.

"El primer pitstop nos ha costado, al igual que el segundo, un tiempo en la carrera, que es algo que hay que analizar, pero, además de eso, no había ritmo hoy", explicó Sainz. "La salida ha sido buena para ser con el neumático medio, y he estado cerca de pasar a George [Russell] en la curva 1, pero luego, yendo con el medio y él con el blando, no es que haya tenido más degradación".

"Después, cuando hemos tenido los medios los dos, no íbamos mal, pero tampoco como esperábamos ir. No había ritmo, aunque creo que con una parada rápida podría haber hecho el overcut para salir por delante de él, lo que habría sido una carrera totalmente diferente", sentenció el español de Ferrari, que ha visto cómo George Russell le ha superado en la clasificación de pilotos y cae a la quinta plaza de la general.