Sainz: Ferrari sólo fue el sexto más rápido en el GP de Holanda

En una carrera con condiciones meteorológicas adversas, Carlos Sainz admitió que Ferrari "no estaba en ninguna parte" en ritmo y dice que tanto él como el equipo ejecutaron una carrera casi perfecta para terminar quinto, manteniendo a raya a Lewis Hamilton de Mercedes y a Lando Norris de McLaren en la bandera a cuadros.

"Después de ver el Alpine, diría que éramos más bien el sexto coche más rápido del fin de semana", dijo Sainz.

"Sé que en algún momento parecía que incluso podíamos luchar por el podio, pero la realidad es que cuando la carrera se resolvió, si nos fijamos en nuestro ritmo, no estábamos en ninguna parte.

"Pero hemos conseguido hacer una carrera realmente buena, hemos estado luchando toda la carrera con gente que no estaba en nuestro ritmo, ni en nuestra carrera, luchando con coches mucho más rápidos que nosotros.

"Por lo tanto, tenemos que estar contentos y orgullosos de la quinta posición. Obviamente no estoy contento con la sensación del coche y lo mucho que he luchado hoy.

"Tiene que ser una de mis mejores carreras de la temporada, seguro".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su box Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz dice que Ferrari acertó en las numerosas decisiones estratégicas que tuvo que tomar el equipo, un área del equipo que ha sido criticada en los últimos años.

"Sinceramente, hoy hemos dado en el clavo en las decisiones, excepto en la primera parada, en la que deberíamos haber entrado en boxes en la primera vuelta y nos hemos quedado fuera una vuelta más. Todo lo demás, lo hemos clavado.

"Incluso el ritmo al principio de la carrera en las nuevas intermedias era muy bueno, y cuando la carrera se asentó en condiciones mixtas fui rápido, pero cuando la carrera se asentó, no volvimos a nuestro ritmo normal.

"He atacado mucho, he defendido mucho, me he divertido, pero la realidad es que cuando la carrera se ha asentado no estábamos en ninguna parte".

El jefe del equipo, Fred Vasseur, explicó que Ferrari había optado por una configuración de menor carga aerodinámica, una elección que finalmente no dio sus frutos en las difíciles condiciones meteorológicas mixtas que el Mar del Norte envió a Zandvoort.

"Sin duda estábamos en el lado bajo de la carga aerodinámica y las condiciones no nos ayudaron", dijo.

"Está claro que nuestro paquete habría sido mejor en condiciones estándar y más consistentes, pero no es una excusa en absoluto.

"Ya íbamos con demasiados altibajos. Si echas un vistazo a lo que Charles [Leclerc] hizo ayer, creo que el ritmo era muy bueno en esta etapa antes del accidente [en la Q3].

"Pero no es el resultado que esperábamos en general".

Mientras que Sainz aguantó para terminar quinto, Leclerc se retiró de la carrera como resultado de los daños en el suelo que sufrió en el contacto con Oscar Piastri de McLaren en la primera vuelta, que dijo que le costó 60 puntos de carga aerodinámica.

