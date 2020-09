Sainz: "Estoy casi decepcionado con el segundo lugar"

El piloto de McLaren volvió a hacer historia el domingo del GP de Italia de Fórmula 1 2020 al lograr su segundo podio en la categoría. Al llegar a Monza pocos, ni siquiera en Woking, esperaban poder llegar a estar en el top 3 en clasificación, pero Sainz se encargó de meter su monoplaza detrás de los dos Mercedes en el Templo de la Velocidad el sábado.

En la salida, el español superó a un Bottas con algún tipo de problema sin concretar –aunque a veces llega a parecer ser él mismo– y se colocó a la zaga de un Lewis Hamilton que empezó a abrir hueco poco a poco. En la vuelta 10, Sainz estaba a seis segundos del vigente campeón del mundo, pero Lando Norris le cubría bien las espaldas, a 3,5 segundos por detrás.

El Safety Car de la vuelta 20, después de que Magnussen aparcara su Haas en el lateral de la última curva, cambió todo. Hamilton y Mercedes decidieron parar, pero los boxes estaban cerrados 11 segundos después de que saliera el coche de seguridad. Pero tras una resalida caótica, con Sainz octavo superando a Latifi en la primera chicana, Leclerc (4º) se fue contra las protecciones en La Parabólica y provocó una bandera roja de 20 minutos.

La crónica de la carrera: GP de Italia: Gasly gana una carrera increíble seguido de Sainz y Stroll

En la segunda salida desde parado, Hamilton tuvo que entrar a cumplir la sanción de 10 segundos de Stop&Go (terminaría 7º). Sainz continuó su remontada, tras arrancar sexto, y logró rodar a menos de un segundo de un sorprendente Pierre Gasly en las últimas vueltas. Pero cuatro décimas le separaron de su primer triunfo en F1.

"Es increíble. Estoy casi decepcionado con ese segundo lugar, no pensaba que podía tener la posibilidad de luchar por la victoria. Estábamos muy cerca pero, sinceramente, en una carrera normal, segundos era lo máximo que podíamos lograr. Teníamos muy, muy buen ritmo, pero imagino que es lo que merecíamos", comentó tras bajarse del coche.

"Estoy contento, la carrera ha sido una locura y ha estado muy cerca esa primera victoria. Sobre todo porque iba líder virtual bajo el SC. Cuando ha salido la bandera roja os podéis imaginar el disgusto que me he llevado, porque todo el trabajo que habíamos hecho para llegar hasta esa segunda posición y abrir el hueco, pues ha sido un poco deprimente cuanto menos. Pero nos hemos recuperado con una rueda usada media y adelantar a los que teníamos delante y llegar a Gasly a falta de cuatro décimas, una vuelta, pero es lo que hay. Si me decís antes de la carrera que iba a quedar segundo, no lo habría creído".

"Hoy el ritmo que teníamos era increíble, sobre todo porque las primeras 20 vueltas he abierto un margen de 5 segundos con el resto de la mitad de parrilla. Éramos muy, muy rápidos. En el SC hemos estado muy espabilados para no meternos porque el pitlane estaba cerrado, y en cuanto me enteré de la sanción a Hamilton, sabía que yo era el líder virtual de la carrera, y sabía que tenía una rueda media muy buena y sabía que les iba a costar pasarme, porque estaba yendo muy rápido", resumió su carrera.

"Cuando ha salido esa bandea roja me he llevado un gran disgusto porque creía que se me iba, no solo la victoria, si no el podio también. De repente, saliendo 6º con esa media usada, que me costó calentarla una barbaridad, hemos conseguido coger ritmo y a partir de ahí casi hemos conseguido llegar a Pierre, pero no ha podido ser"

Preguntado por la remontada desde la segunda resalida, añadió: "Sí, de sexto a segundo, perseguir luego a Pierre y terminar a tres o cuatro décimas de él en la bandera a cuadros.... tenemos que estar orgullosos y también del ritmo del coche. Creo que habría acabado detrás de Lewis sin la bandera roja, pero es lo que hay".

"Sé que yo hoy no me he dejado nada, os lo puedo asegurar, que toda la carrera me ha salido todo muy bien (la salida, el primer relevo, el SC, la segunda salida, el ritmo...), no he hecho ningún error. Quedarte a solo cuatro décimas te deja una sensación agridulce. Hoy Pierre se merece esa victoria, pero también tuvo un punto de serte con la bandera roja. Sé que hoy yo era el coche más fuerte detrás de los Mercedes y se nos ha escapado la victoria por esa bandera roja. ¡Pero qué se le va a hacer!".

Sainz deja claro que este segundo podio en F1 le da vida, después de la mala fortuna de este verano en Silverstone y Spa.

"Cura mucho. Vuelvo a decir lo mismo: los 30 puntos de antes nadie me los va a devolver, pero otra carrera que no nos pasa nada y hacemos otra gran carrera. Eso me da mucha tranquilidad, saber que estoy haciendo un año muy bueno, incluso mejor que el del año pasado. Los resultados acaban llegando cuando trabajas duro y mantienes la cabeza fría", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Italia de F1 2020

