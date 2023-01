Sainz Jr: "Si estoy en el Dakar es porque me gusta"

Cargar reproductor de audio

Sea Camp-. Carlos Sainz consiguió este domingo la primera victoria del Rally Dakar 2023 con un Audi RS Q e-tron E2 que se mostró muy competitivo en la zona de las dunas y los cañones, lugar al que acudió su hijo para comprobar de primera mano lo que es la dureza de esta carrera. El español de Ferrari subió en helicóptero para presenciar el triunfo de la especial de 368 kilómetros en el bucle del vivac a orillas del Mar Rojo.

El vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2022 se mostró sonriente en todo momento mientras que esperaba junto a los mecánicos y jefes del equipo alemán al mayor de la familia, y le doy la mano con efusividad al protagonista de la jornada cuando llegó al motorhome. Tras eso, atendió a la prensa, entre la que estaba Motorsport.com, para saber cómo había vivido esa experiencia en Arabia Saudí.

El del Cavallino Rampante dijo: "Es mi primera vez aquí en el Dakar. Obviamente estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, e investigando muchos asuntos nuevos para mí, ha sido una aventura genial hoy, siguiendo a mi padre desde el helicóptero y encima ideal, porque ha ganado esta etapa. Estoy feliz, mi madre está súper feliz y sí, para ser sincero ha sido un genial día".

Cuando se le hizo la pregunta de si se animará en algún momento a participar en la cita por el desierto, contestó: "Es algo que, desde luego, si estoy aquí es porque me gusta y porque me interesa, no solo porque mi padre esté corriendo. El Dakar lo llevo siguiendo el tiempo desde que lleva mi padre, desde 2006, así que ya han pasado 16 o 17 años".

"Es una barbaridad de tiempo la que llevo siguiendo el Dakar", continuó. "Me apetecía siempre venir, me pillaba en unas fechas muy malas, que es la única semana del año que tenía para descansar y no viajar. Este año como la temporada de Fórmula 1 ha terminado antes me reservé la semana del 1 de enero para ir al Dakar".

Carlos Sainz ha sentido esa magia en las dunas y paisajes únicos de Arabia Saudí, y en tan solo un día pudo comprobar lo que era la familia del vivac: "Todo me parece que es un sitio mágico, el ambiente que se vive en este vivan se ve que es un ambiente competitivo entre equipos pero también un ambiente súper amigable, aventurero, de todos a una y es algo que me está gustando mucho, que he podido disfrutar".

"Me he ido esta mañana a dar un paseo, a correr un poco por el vivac para verlo todo, porque llegué por la noche, y lo estoy disfrutando mucho, la verdad", explicó el español. "El paisaje era espectacular, visitamos muchas zonas de cañones, dunas, con montañas... este de Arabia [Saudí] es un escenario de fondo especial para el Dakar y los lugares que visitamos fueron realmente increíbles".

La primera vez del piloto de Fórmula 1 la carrera más dura del mundo fue más especial gracias al paseo por el aire con un helicóptero mientras que seguía a su padre. Antes de irse a cenar junto al resto del equipo germano, indicó cómo fue para él la jornada: "Tuve una mezcla de sensaciones. La primera vez que le seguía desde el helicóptero, y al llegar a donde estaba él se tuvo que detener con un pinchazo así que temí que yo le estuviera dando mala suerte o algo".

"Entré un poco en pánico, viéndole parado y pensando que todo había acabado ahí. Cuando luego pudo seguir y apretar al máximo fue increíble verle conseguir el resultado que necesitaba, y fue especial seguirlo desde el helicóptero", aseguró. "Era la primera vez que cogía un helicóptero para seguir a mi padre en un Dakar y nada más hacer la salida, nos subimos al helicóptero, vamos a buscarle y cuando le encontramos veo que está parado".

"Ahí pensé, 'ya empezamos, no sé si le he dado mala suerte', pero se ha repuesto rápido, han cambiado las ruedas y se ha puesto a atacar y a recuperar el tiempo perdido. Os podéis imaginar el mal rato que he pasado ahí", concluyó.