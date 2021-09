Sainz, luego del podio de Ferrari: "No hay que engañarnos"

Carlos Sainz rescató en las últimas vueltas un podio que la lluvia a falta de siete giros del final parecía haberle arrebatado. Pero un entrada a boxes a tiempo para montar el intermedio (verde), después de haber perdido tres posiciones, le permitió recuperar el top 3 del GP de Rusia 2021 de Fórmula 1.

Aunque perdió la segunda plaza en los primeros metros con Russell, logró aprovechar el rebufo del McLaren de Norris para ponerse primero en la complicada curva 2 y lograr liderar hasta la vuelta 13, cuando sus medios (amarillos) se vinieron abajo.

Ya segundo, hizo su parada en la vuelta 15º, y aunque no fue el pitstop más rápido, se mantuvo por delante de Stroll y Russell. Sin embargo, cayó detrás de Bottas, al que no pudo adelantar. En la vuelta 27, el equipo le dijo por radio que su posición virtual era la 5º, algo que el español no recibió con mucha alegría. Pero, lejos de frustrarse, logró por fin pasar al Mercedes del finlandés.

Cuando Hamilton entró a boxes en la vuelta 26, salió detrás de Sainz, que intentaba sin éxito quitarse de delante a Gasly. Sin embargo, el heptacampeón, con neumáticos nuevos, adelantó rápidamente y sin problemas al Ferrari.

Sin poder pasar al AlphaTauri, Sainz vio cómo se le acercaban por detrás Ricciardo y Verstappen. En la vuelta 34, finalmente el francés entró a boxes y, cuando también lo hizo Leclerc, Sainz alcanzó el quinto lugar. Cuando finalmente entraron los dos primeros (Alonso y Pérez), el español aprovechó un lento pitstop de Red Bull con el mexicano para ser tercero.

Sin embargo, a siete vueltas del final la lluvia empezó a caer sobre Sochi y el #55 comenzó a tener problemas y perdió posición con Pérez, Alonso y Leclerc. Pero, a diferencia de lo que hicieron varios (Norris, Alonso y Leclerc entre ellos), en Ferrari decidieron ponerle los intermedios y esto le permitió rescatar el merecido podio final.

"En primer lugar conseguí una buena salida, que era la prioridad, para no perder la posición con George, y luego me las arreglé para ponerme detrás de Lando y frenar tarde por el exterior en la curva 2, que funcionó perfectamente", describió Sainz su salida tras bajarse del coche.

"Pero, desgraciadamente, llegó el graining, y ahí es donde nuestra carrera comenzó a ir mal, y empezamos a sufrir mucho. Tuvimos que cambiar muy pronto a los duros, y finalmente, la lluvia llegó en el peor momento posible, porque mis neumáticos duros estaban KO, y tomamos la decisión correcta en el momento adecuado para conseguir volver al top 3 tras una carrera muy fuerte en general".

"No hay que engañarnos, hemos sufrido. Ha sido una carrera sufriendo todo el rato después de ponerme primero en la salida, que era el objetivo principal. Creía que con aire limpio y guardando mucha gasolina y neumático creía que podría extender su vida, pero seguimos sufriendo y con problemas de degradación del delantero, que es algo que hay que seguir trabajando. La próxima vez que me encuentre primero no me gustaría que me adelantasen con esa facilidad", profudizó luego en DAZN F1.

"A partir de ahí, todo mucho más complicado, en tráfico con la dura, sin poder adelantar. Luego me he puesto tercero por fin y he podido imponer más mi ritmo, más cómodo... hasta que ha llegado la famosa lluvia y ha cambiado todo. Ahí ha sido mantenerse en pista con el duro, que no era fácil, porque los del medio iban más rápido al tener más temperatura, y hemos acertado en el momento de parar.

Sainz detalló cómo fueron esas últimas siete vueltas de incertidumbre y locura en Sochi, mientras el circuito se iba empapando minuto a minuto.

"Básicamente, se ha puesto a llover en el sector 1 y 2, mientras que el tercero se mantenía seco durante un par de vueltas. Pero ha llegado un momento que los dos primeros estaban tan mojados, que los de los que íbamos con los duros no podíamos mantener el coche en pista, mientras que los de la media –creo que Verstappen, Pérez, Leclerc y Alonso– tenían bastante más agarre", desgranó.

"Yo me he dicho 'tengo que parar, porque una vuelta más y me choco'. Como ellos han intentando aguantar una vuelta más, y ahí hemos logrado tomar la decisión perfecta de entrar. Y ya de ahí hasta el final las últimas cinco vueltas".

El español deja claro que quiere que Ferrari siga trabajando para poder aprovechar fines de semana así para sumar victorias.

"Sobre todo contento con el fin de semana, una buena clasificación, una buena salida, arriesgando en la primera vuelta, adelantando a Lando, que ya se lo prometí ayer, que hoy me iba a tirar, y creo que no me creyó... pero se lo he demostrado. Buen ritmo de carrera con el duro, no tanto con la media y logrando un podio que sabe bien", añadió.

"Lo que hay que conseguir es una victoria, que hoy... si trabajamos un poco más en la degradación, un poco más de potencia para aguantar esos ataques de los Mercedes... no me gustaría que me volvieran a pasar cuando voy primero. Hay que trabajar para que la próxima vez no nos pasen con tanta facilidad".

El quinto podio de la carrera deportiva de Sainz en F1, el tercero con Ferrari, le coloca nada menos que sexto en la general del Mundial, 8,5 puntos por delante de su compañero, Charles Leclerc, y a 7,5 del top 5.