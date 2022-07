Sainz lamenta "otra oportunidad perdida" en Austria

Cargar reproductor de audio

Después de una carrera al sprint en la que Carlos Sainz mantuvo la tercera posición conseguida en la clasificación, el piloto de Ferrari quería mejorar su resultado. Todo parecía estar encaminado a ello, hasta que el motor de su F1-75 falló a poco más de 10 vueltas para la bandera a cuadros.

En la salida, George Russell arrancó muy bien y llegó a colocarse en paralelo con el piloto español, quien finalmente logró mantener la tercera plaza, viendo como Max Verstappen y Charles Leclerc se escapan décima a décima.

La gestión de los neumáticos de Ferrari fue mucho mejor que la de Red Bull y tanto Leclerc como Sainz le ganaron la partida a Max Verstappen, que parecía predestinado a una tercera posición por detrás de los dos monoplazas italianos.

Sin embargo, después de la segunda parada de los coches rojos, ambos volvieron a salir por detrás del piloto neerlandés, aunque con mucho mejor ritmo. El monegasco volvió a colocarse en primer puesto y justo cuando Sainz iba a hacer lo propio para afianzar el doblete, su unidad de potencia dijo 'basta', y su coche acabó ardiendo en llamas y dejándolo fuera de la carrera.

Nada más llegar a la zona de medios de comunicación, Carlos Sainz lamentó lo sucedido al final del GP de Austria 2022.

"Ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo con los duros, pero luego ha pasado lo que ha pasado y es una pena, no tengo muchas palabras, porque son muchos puntos que se nos van y otra oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la buena racha que estábamos empezando".

"Al Red Bull hoy le teníamos ganada la partida, lo tenía todo para adelantar a Max en ese momento, en la siguiente vuelta lo iba a hacer con el DRS. Creo que teníamos un doblete asegurado hoy".

Si bien el resultado ha sido el peor a todos los niveles, el piloto madrileño prefiere ser positivo y sacar buenas conclusiones para cerrar el fin de semana en el Red Bull Ring.

"En ritmo este fin de semana ha sido de lo mejor del año hasta ahora, así que me quedo con eso. Es una pena por el campeonato, pero es lo que hay".

En cuanto a lo caótico de su abandono, en el que su monoplaza se vio envuelto en llamas y él tuvo que salir del coche de forma un tanto extraña, con el vehículo en movimiento, Sainz explicó que no tenía otra opción, ya que los comisarios de pista estuvieron más lentos de lo habitual.

"Estaba en una cuesta arriba y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche, pero se iba hacia atrás y estaba llamando a los comisarios para que viniesen a pararlo y a apagar el fuego, pero han tardado bastante y me he tenido que tirar un poco del coche sin que estuviese todavía parado", concluyó el de Ferrari.