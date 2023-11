Ferrari califica como "un gran golpe" la sanción a Sainz en Las Vegas

El coche de Sainz sufrió graves daños tras ser golpeado en el suelo por una tapa de alcantarilla al principio de la primera sesión de entrenamientos.

El equipo tuvo que reconstruir el coche a partir del chasis de repuesto, y también cambiar la unidad de potencia y la caja de cambios.

Desafortunadamente para el español, uno de los elementos dañados era la batería, y al tomar un tercer ejemplar de la misma para la temporada provocó automáticamente una penalización en parrilla.

Vasseur intentó argumentar ante los comisarios que se trataba de un caso de fuerza mayor, pero fue en vano.

"Claro, fui allí y discutí con ellos", dijo cuando se le preguntó si había intentado conseguir una excepción. "Es una sensación extraña para nosotros, porque en primer lugar, no creo que hayamos hecho algo mal".

"Tenemos que pagar un gran costo por esto. Y encima, tienes la penalización cuando sabes que estamos luchando por (un lugar en) el campeonato, y 10 puestos es un gran golpe".

"OK, nosotros que tenemos que intentar no pensar en ello, hacer el trabajo que podemos remontar. Tenemos un buen ritmo, tenemos que estar concentrados en la clasifcación, y luego hacer una buena carrera. No tenemos tiempo para discutir esto".

Preguntado sobre si los otros equipos podrían haber apoyado su caso, dijo: "No creo que pudiera ser una decisión de los equipos, decir que les permitimos hacer esto o lo otro. Ahora bien, si mañana alguien presionara en otra dirección, sería otra historia".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Al igual que Alpine con el coche dañado de Esteban Ocon, el equipo no tuvo problemas para sortear la norma que restringe a un piloto el uso de un chasis en un día.

"Esto también fue una buena broma", dijo Vasseur. "No está permitido cambiar de chasis durante el día. Pero nos dijeron que si pasas de medianoche, ya no es el mismo día".

Vasseur subrayó que la reconstrucción entre sesiones fue posible gracias al retraso de dos horas y media en el inicio de la FP2.

"No pretendemos batir un récord", dijo. "Pero seguro que ha sido grande, porque hemos tenido que cambiar el chasis, el motor, la batería, la caja de cambios, para construir uno nuevo. Fue un buen trabajo de los mecánicos".

En una nota más positiva, Charles Leclerc encabezó la sesión FP2 para Ferrari, con Sainz en segundo lugar.

"Sabemos que es un poco como Mónaco o Bakú, es un fin de semana largo, y tenemos que aumentar el rendimiento durante el fin de semana", dijo Vasseur. "No es sólo cuestión de ser rápido en la FP1, sino que es mejor ser rápido en la FP1".

"Sabemos que se tratará de graining, pero hasta ahora, todo va bien. La pista mejorará mucho más que una pista normal, eso significa que hay que anticipar cuál será el estado de la pista para el sábado".

