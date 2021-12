Sainz no disfruta la polarización en redes por Hamilton vs. Verstappen

Sainz afrontará su última carrera como debutante en Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi, con la pequeña posibilidad de ser quinto en el campeonato de pilotos. El 2021 del español ha estado repleto de vaivenes, pero ha dejado sobradas muestras de su talento y ha logrado estar en tres podios, compartiendo posiciones de honor con los dos aspirantes al título.

Durante la rueda de prensa del jueves de la FIA en Yas Marina, se le preguntó sobre esta lucha entre Hamilton y Verstappen, a lo que Sainz respondió: "Creo que es el escenario ideal para la Fórmula 1 como deporte, y es súper emocionante de ver. Cuando regresé a mi habitación el domingo por la noche, me puse la repetición de la carrera de Yeda para ver de qué estaba hablando todo el mundo".

La polémica se desató en el momento en el que los dos se tocaron, y el de Ferrari opinó sobre ello: "Tuve la oportunidad de verlo y me di cuenta de lo dura que está siendo la batalla, de cómo en cada carrera están luchando por el título, y en lo bueno que es para la F1".

"Desgraciadamente, en Twitter y las redes sociales, hay una gran polarización, no diría un abuso entre los aficionados, pero sí muy dividido. Eso hace que sea menos emocionante cuando ves a dos bandos pelear, creo que es mejor ser más neutral, disfrutar del combate y ver que gana el mejor", dijo.

Sin embargo, sabedor de lo que pueden conllevar sus palabras, el español añadió: "No voy a comentar personalmente quién ha sido mi piloto de la temporada, porque si digo uno, una parte me criticará. Está demasiado polarizado, así que no quiero posicionarme porque no tiene sentido viendo lo que pasa en redes sociales".

"Creo que Verstappen y Hamilton han hecho temporadas increíbles, y solo deseo que mantengan ese nivel y que este fin de semana lo hagan de manera limpia para dar una buena imagen del deporte, sobre todo, por el bien de la F1, no solo por el espectáculo. Se debe dar una impresión de deportividad y entretenimiento en la gran final", expresó.

A pesar de que Hamilton y Verstappen se han llevado toda la atención, Sainz cerrará un primer año con Ferrari sólido, muy cerca de su compañero, Charles Leclerc, lo que demuestra su capacidad de adaptación.

"Hay pequeños detalles que me hubiera gustado mejorar, pero eso requiere un análisis más profundo. Sigo luchando por la quinta posición en el mundial, y el tercer puesto de constructores tiene buena punta, así que he tenido una temporada decente para estar ahí", comentó.

"Lo más difícil de conseguir era adaptarme rápidamente al equipo, tener una buena integración, ser rápido nada más salir del box, sin ningún test invernal, y he terminado más fuerte de que como empecé".

Tras sumar tres podios en 2021, Sainz espera que este solo sea el inicio de algo más grande con los italianos: "De esta forma, voy a estar preparado y listo cuando sea posible. Esto me ha servido para conseguir un buen equilibrio y dar un paso más como piloto este año. Hacer que esta temporada acabe más arriba me prepara para lo que venga en 2022".

Cuando se le preguntó sobre cómo se preparó para endosarse el mono rojo, explicó: "Tuve mucha presión al ser un piloto de Ferrari. Comencé a tener más compromisos, y eso hizo que se me llenara la agenda, y eso es estresante, pero ha sido bastante fácil para mí seguir recordando que estoy logrando un sueño".

"Es conducir en el mejor equipo de F1, sigo pensando en lo que estoy haciendo y eso hace que afronte cada fin de semana con buena energía y tratando de aprender para asegurarme de que puedo luchar por un campeonato con Ferrari alguna vez".