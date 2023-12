A Sainz no le gustaría empezar la F1 2024 sin renovar con Ferrari

Los contratos tanto de Sainz como de su compañero de equipo, Charles Leclerc, expiran a finales de 2024, y ambos pilotos podrían convertirse en piezas clave en el mercado de pilotos para 2025.

Pero mientras Leclerc espera firmar un nuevo acuerdo a largo plazo en Ferrari pronto, Sainz también aguarda acordar nuevos términos en Maranello este invierno para que pueda comenzar el próximo año sin ninguna distracción de conversaciones sobre el futuro.

"Mi objetivo es empezar 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025", dijo Sainz en un evento de patrocinadores en Madrid. "No me gustaría empezar la temporada sin conocer mi próximo destino".

"Mi prioridad es seguir en Ferrari muchos años más. Estoy muy contento, las dos partes estamos muy contentas y el objetivo es seguir, pero tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos estos tres meses hasta la próxima carrera para llegar a ese acuerdo."

Sainz dice que está "convencido" de que acordará nuevas condiciones con Ferrari después de sentirse valorado por el jefe entrante del equipo, Fred Vasseur, y espera que eso se refleje en un contrato de varios años.

"Obviamente quiero renovar y me gustaría renovar por más de un año, no sólo por dos", dijo el español de 29 años. "Conocéis mis intenciones y sinceramente me siento perfectamente valorado por Fred y por toda la familia Ferrari en general, me siento querido".

"Por lo tanto, renovaré si me siento así y siento que me valoran. Que como piloto esa es la principal prioridad. Estoy convencido de que si los dos queremos, llegaremos a un acuerdo sobre una duración con la que yo esté contento."

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images El hombre de la pole Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, levanta el pulgar

Hablando en la comida de Navidad con periodistas la semana pasada en Maranello, Vasseur dijo que estaba cómodo con la situación contractual de sus dos pilotos, pero que el frenético final de la temporada de este año significó que hubo poco tiempo para avanzar en las conversaciones.

"Es bastante cómodo, todavía tenemos muchas semanas y meses por delante", dijo Vasseur cuando se le preguntó por la situación de sus pilotos.

"Dije (a la prensa) que intentaría tomar una decisión antes de final de año. Tengo que admitir que la última parte de la temporada fue un gran caos para todos. Creo que fue muy exigente".

"Tuvimos reuniones y empezamos las discusiones, pero vamos con retraso en comparación con el plan inicial. Pero no es un problema en absoluto. Estamos mucho más avanzados que Mercedes (que anunció los nuevos contratos de Lewis Hamilton y George Russell a finales de agosto)".

"Estamos tranquilos y tomaremos la decisión pronto".

En el Gran Premio de Singapur, Sainz consiguió la única victoria de Ferrari en una temporada 2023 dominada por Max Verstappen y Red Bull, terminando séptimo en el campeonato de pilotos a seis puntos de Leclerc.

