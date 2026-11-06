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Sainz recuerda las batallas con Leclerc en medio de la tensión en Ferrari: “Siempre logramos encontrar una solución”

El piloto de Williams reflexionó sobre sus propias batallas con Charles Leclerc mientras analizaba el incidente del piloto de Ferrari en México con Lewis Hamilton

Federico Faturos

Publicado: 6 nov 2026, 12:54

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Carlos Sainz dice que tiene "buenos recuerdos" de haber luchado con Charles Leclerc en Ferrari mientras ofrece su perspectiva sobre la pelea de su excompañero de equipo en Fórmula 1 con Lewis Hamilton en el Gran Premio de México.

Los pilotos de Ferrari tuvieron una intensa batalla por el liderato en la primera vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Leclerc atacando a Hamilton en las primeras curvas. La secuencia terminó cuando Leclerc intentó adelantar por el exterior a su compañero de equipo en la curva 4, con ambos pilotos saliéndose de la pista.

Leclerc salió por delante de Hamilton, quien también perdió una posición con Max Verstappen. La posterior penalización de cinco segundos para el monegasco abrió la puerta para que el piloto de Red Bull se llevara la victoria.

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Aunque Hamilton coincidió con las sugerencias de que Leclerc compite contra él y contra sus antiguos compañeros de equipo en Ferrari con más dureza que contra otros rivales, Sainz consideró eso como una consecuencia natural de luchar por la victoria en F1.

"Sinceramente, tengo recuerdos relativamente buenos de mi etapa con Charles y de las batallas que tuvimos", dijo el español en Brasil.

"Es cierto que cuando estás peleando por victorias, siempre hay más presión, más cosas en juego. Así que te vuelves naturalmente un poco más egoísta que cuando estás luchando en la zona media por un P8 o un P9.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Ferrari

"Así que quizá es más difícil seguir exactamente la situación ideal que al equipo le gustaría que siguieras, porque hay una victoria en juego".

Hamilton admitió el jueves que seguía "frustrado" por lo ocurrido en México. Al recordar sus propias batallas con Leclerc, Sainz citó Monza y Las Vegas como ejemplos de sus duelos cerrados en pista, pero dijo que hablaban después para resolver cualquier desacuerdo.

"En aquel momento había victorias en juego. Pero creo que siempre respeté a Charles. Él siempre me respetó a mí. Nunca tuvimos contactos ni nada parecido. Simplemente tuvimos peleas fuertes. Creo que recuerdan Monza, Vegas. Hubo muchos momentos calientes", dijo.

Sainz dijo que las mayores dificultades venían de la presión que rodea a Ferrari más que de su relación con Leclerc, incluido el abuso que dijo haber recibido de algunos aficionados de Leclerc.

"Creo que lo más difícil era más la base de aficionados, más las relaciones públicas y la base de aficionados estaba realmente encendida en aquel momento. Estaba muy polarizada entre Charles y yo. Recuerdo haber sufrido un poco por parte de los aficionados más radicales de Charles, que me insultaban o me deseaban el mal.

"Quizá algunos medios italianos también decían que yo no estaba siendo lo suficientemente número dos cuando necesitaba serlo, y viceversa cuando a Charles le tocaba hacerlo".

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

"Así que es más la presión que rodea a Ferrari, todo lo que implica Ferrari, que los problemas reales que tuve con Charles, que siempre se resolvieron esa misma noche cuando nos llamábamos con la cabeza más fría. Siempre logramos encontrar una solución para seguir adelante".

Sainz dijo que las tensiones entre compañeros de equipo son inevitables cuando dos pilotos competitivos luchan por victorias, y que esas situaciones no son nada nuevo en F1.

"Siempre ha estado ahí en los equipos de Fórmula 1", dijo. "No recuerdo un equipo de F1 que haya tenido dos buenos pilotos peleando adelante que no haya tenido problemas al luchar por victorias. Puedes elegir tener un número dos como segundo piloto o puedes tener dos buenos pilotos que generarán esos problemas. Pero no puedes tener una cosa sin la otra, en mi opinión, y nunca tendrás una sin la otra".

"No lo sé, quizá en Ferrari se exacerba un poco con todo lo que implica Ferrari, pero no recuerdo un momento en el que esto no haya ocurrido. Ocurrió en Mercedes, ocurrió en McLaren en los últimos años, ocurrió en Ferrari, ocurrió en McLaren en 2006, 2007, 2008.

"Así que no sé cuándo no ha ocurrido. Es parte de la Fórmula 1 y, si eres jefe de equipo y sabes que vas a tener dos grandes pilotos, siempre vas a tener ese problema. No creo que alguna vez puedas calmar al 100% a esos dos tipos y esperar que no intenten una maniobra por la victoria en una carrera".

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