Sainz reconocerá si no está para correr en Australia: "No soy estúpido"

El piloto español reconoce que aún no ha recuperado el 100% de su forma física después de que le extirparan el apéndice en Arabia Saudita hace dos semanas.

Sin embargo, sigue confiando en que podrá pilotar este fin de semana, a pesar de no haber realizado ningún entrenamiento ni utilizado el simulador de Maranello desde su operación.

Sainz tiene previsto conducir el SF-24 en los entrenamientos del viernes en Melbourne -con ajustes en los cinturones para que se sienta más cómodo- y después evaluará la situación, mientras que la FIA también comprobará su evolución.

Oliver Bearman, que lo sustituyó en Yeda y es de nuevo el piloto reserva de Ferrari este fin de semana, está a la espera.

"En primer lugar, sólo con verme mover y los ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio y todo esto me dice que estoy en condiciones de subirme al coche mañana y probar", dijo Sainz.

"Pero obviamente, no soy estúpido, y si no me siento bien mañana, seré el primero en levantar la mano y decir que necesito otras dos semanas hasta la próxima carrera".

"Esto junto con la FIA es también el plan que tenemos en marcha. Mañana tengo otro control con la FIA, y están supervisando mi progreso".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Y yo soy el primero que no quiere tener dolor, sufrir o empeorarlo. Así que no soy estúpido. Y seré muy claro con cómo me siento y con todo".

Hablando de su proceso de recuperación hasta ahora, Sainz añadió: "Cada día me siento obviamente mucho mejor. Ahora, cada 24 horas que hago, avanzo mucho".

"Es verdad que la primera semana fue dura, mucho tiempo en cama y recuperándome. Y ahí es cuando ves las cosas un poco más oscuras. Pero luego, en la segunda semana, la recuperación se acelera mucho. Y empecé a sentirme mucho mejor.

"Así que sí, confío en poder subirme al coche mañana y hacerlo bien. Obviamente, he elaborado un plan de recuperación muy fuerte desde el primer día, cuando llegué a casa, para estar listo para esta carrera. Pero me siento positivo al respecto".

A pesar de su confianza, Sainz es muy consciente de que la verdadera imagen de su preparación sólo se aclarará cuando salga a la pista de Albert Park por primera vez el viernes australiano.

"El problema es que no sé (cómo se adaptará mi cuerpo)", dijo. "Hasta que no te subes a un coche de F1 y sientes las fuerzas, es imposible saberlo".

"Lo que sé es que hoy estoy mucho mejor que ayer, y ayer estaba mucho mejor que hace dos días".

"Así que también con ese progreso, estoy bastante animado y positivo. Y luego a ver cómo me siento, como he dicho".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!