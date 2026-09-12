Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de España

Carlos Sainz es sancionado en el GP de España y Checo Pérez gana posición en la parrilla de salida

Carlos Sainz recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla tras estorbar a Valtteri Bottas en la Q1.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El piloto español Carlos Sainz tendrá que salir desde la parte final de la parrilla de salida en su carrera de casa, el Gran Premio de España en el MadRing, esto luego de que fue sancionado con tres posiciones tras ser hallado responsable de bloquear al finlandés Valtteri Bottas durante la primera tanda de la sesión de clasificación de este sábado. 

El incidente ocurrió a las 16:17 horas cuando Sainz obstruyó el paso del monoplaza de Cadillac entre las curvas 6 y 7, impidiéndole completar un intento limpio de vuelta rápida. De hecho, esta fue la razón por la cual el finlandés quedó a más de dos segundos de Sergio Pérez

La sanción complica aún más el fin de semana del español ante su público en el estreno del trazado capitalino.

Explicación completa de la decisión de los comisarios

Luego de revisar las evidencias, los comisarios determinaron el castigo de Sainz que lo coloca del puesto 17 al 20, con lo cual el mexicano Sergio Pérez avanza una posición, al lugar 18, esto por detrás de Fernando Alonso quien también escala al 17.

Más de la F1:

El documento de los comisarios dicta lo siguiente: 

“Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz) y al piloto del coche 77 (Valtteri Bottas), así como a los representantes de los equipos, y examinaron las pruebas de vídeo, los tiempos, las comunicaciones por radio y las imágenes de la cámara a bordo.

“El equipo no informó al piloto del coche 55 de que el coche 77 se acercaba realizando una vuelta lanzada, y el piloto no tomó ninguna medida para dejar pasar al coche que venía por detrás. Los comisarios determinan que el coche 55 obstaculizó innecesariamente al coche 77”, finalizó el documento. 

Ahora, Sainz estará por delante de Oliver Bearman, Haas, y Lance Stroll (Aston Martin) quienes no completaron un giro veloz en la Q1. 

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cambia la parrilla de salida del GP de España por una sanción tras la clasificación
Artículo siguiente Russell explica qué salió mal para él en la Q3 de Madring

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Checo Pérez satisfecho con su clasificación en España: "Nos hemos centrado mucho en la carrera"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Checo Pérez satisfecho con su clasificación en España: "Nos hemos centrado mucho en la carrera"

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del GP de España de F1 2026 en el Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del GP de España de F1 2026 en el Madring

Norris arrebata la pole del GP de España en el MadRing; Colapinto 9° y Checo Pérez 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Norris arrebata la pole del GP de España en el MadRing; Colapinto 9° y Checo Pérez 19°
Más de
Carlos Sainz

Pilotos de F1 presentan diseños únicos de cascos para el primer GP de España en Madrid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Pilotos de F1 presentan diseños únicos de cascos para el primer GP de España en Madrid

Carlos Sainz acude al Festival de Cine de Venecia antes del Gran Premio de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Carlos Sainz acude al Festival de Cine de Venecia antes del Gran Premio de Italia

Carlos Sainz podría prolongar su carrera en la F1 hasta 2040

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Carlos Sainz podría prolongar su carrera en la F1 hasta 2040
Más de
Williams

¡Williams recupera su decoración de 1981 en el Madring!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
¡Williams recupera su decoración de 1981 en el Madring!

Carlos Sainz lanzará colección de productos de su marca Fifty Five antes de la carrera de Madrid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Carlos Sainz lanzará colección de productos de su marca Fifty Five antes de la carrera de Madrid

Williams es señalado por "prometer demasiado y cumplir muy poco" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Williams es señalado por "prometer demasiado y cumplir muy poco" en la F1 2026

Últimas noticias

El duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de España de F1: Colapinto corta la racha de Gasly

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
El duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de España de F1: Colapinto corta la racha de Gasly

Marc Márquez y la apuesta en parrilla que le ayudó a vencer a Bezzecchi en la sprint de Misano

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Marc Márquez y la apuesta en parrilla que le ayudó a vencer a Bezzecchi en la sprint de Misano

Leclerc 5º pero satisfecho: "Quizá fui más allá del límite en algunas curvas, pero el potencial era este"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Leclerc 5º pero satisfecho: "Quizá fui más allá del límite en algunas curvas, pero el potencial era este"

Gasly denuncia que "algo no es normal en mi coche" tras su eliminación en Q2 en España

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Gasly denuncia que "algo no es normal en mi coche" tras su eliminación en Q2 en España