Sainz se mantiene cauto pese a resultados de Ferrari

Desde el primer día de pretemporada en el Circuit de Barcelona - Catalunya, Ferrari rápidamente fue uno de los grandes señalados como uno de los equipos que había acertado a la hora de interpretar correctamente el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2022.

Tanto en Barcelona como en Bahrein, Carlos Sainz y Charles Leclerc demostraron que el nuevo F1-75 era sólido, consistente y rápido en todas las condiciones desde el primer momento que salía a pista, una serie de características que normalmente son muy positivas en un coche de F1.

Carlos Sainz, quien pudo estar al volante del Ferrari en el último día de pretemporada, habló de sus sensaciones y reconoció que hasta el momento todo ha ido a pedir de boca, sin embargo, descartó la etiqueta de favorito que ya le ponen algunos de sus rivales.

"Han sido seis días muy positivos, porque hemos podido rodar sin problemas y probar más o menos todo lo que queríamos antes de llegar a la primera carrera y ahora podemos ir al primer gran premio con todo probado".

"Contento también porque en este último día he podido probar dos o tres cosas que todavía me quedaban por probar y eran importantes, por lo que eso me ha dejado un mejor sabor de boca".

"Tengo buenas sensaciones sobre todo con las tandas largas, porque tandas cortas y con poca gasolina hemos hecho muy pocas, por lo que realmente no he podido probar el coche en esa configuración", añadió.

Comparar rendimientos en pretemporada es complicado, por lo que el piloto madrileño de Ferrari prefirió no hacer ninguna predicción y esperar a ver qué sucede el sábado que viene en la clasificación del Gran Premio de Bahrein que abrirá la temporada 2022 de F1.

"Es imposible de saber. Es una estrategia muy común, intentar señalar a un equipo que siempre parece que va mejor, pero luego en la primera carrera todo el mundo pone todo en su sitio y se dejan de hacer predicciones... No sé cómo la gente sigue cayendo en la trampa", dijo Sainz.

"Estos coches son muy difíciles de llevar, son duros a nivel de suspensiones y son monoplazas que no van tan perfectos como los del año pasado, eso creo que se ve desde fuera. Entonces tenemos que intentar llevar los coches hacia donde estaban los de la temporada pasada, que de momento es complicado, pero lo intentaremos y creo que los equipos de F1 eso lo hacen rápido", finalizó el #55.