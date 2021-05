Sainz: me emociona correr en casa, pero este año no será igual

Carlos Sainz llega al GP de España de Fórmula 1 2021 tras un domingo en Portugal muy amargo, después de haber perdido una nueva oportunidad de acabar en el top 5 pese a arrancar quinto en Portimao.

Una arriesgada estrategia con los neumáticos impidió al español de Ferrari colarse entre los mejores y le dejó fuera del top 10 en Portimao. Pero Sainz mira hacia delante y llega a su carrera como local con ganas de seguir aprendiendo dentro de la Scuderia.

Finalmente, la cuarta cita de la F1 2021 contará con 1000 aficionados en la tribuna principal de Montmeló, pero Sainz deja claro que el ambiente "será distinto".

"Siempre es emocionante correr en casa y siempre estás un poco más motivado si cabe. Pero tengo que decir que este año, igual que en 2020, el ambiente es distinto al no tener a los fans, a la gente que te apoya, no tener esas pequeñas conversaciones o momentos en los que te dicen algo al pasar y demás", reconoció el madrileño.

"Este año con el regreso de Fernando y conmigo en Ferrari habría sido un año para ver todas las gradas a rebosar, con muchísima emoción, y lo vamos a echar de menos. Pero esperemos que nos apoyen desde casa y que podamos darles un buen fin de semana".

Por su parte, Fernando Alonso, que logró acabar octavo en Portugal tras arrancar 13º, también reconoció que será "triste" no poder recibir el calor de la afición en Montmeló.

"Siempre es un sentimiento especial correr aquí, siempre he tenido grandes recuerdos y apoyo de los fans. Desgraciadamente este fin de semana solo habrá unos pocos y nos habría gustado tener más de 1000 personas en las gradas. Es un poco triste, pero trataremos de dar un buen espectáculo en televisión", dijo.

Sainz se mostró notablemente contrariado el pasado domingo en Portugal, después de sufrir un intenso graining en sus Pirelli medios (amarillos) y caer fuera de los puntos. El español asegura que han tomado nota y que esperan no repetir el mismo "error".

"El domingo por la noche, como te puedes imaginar, no tuve muchas cosas positivas que coger, porque no estaba nada contento con cómo fue la carrera. Tuve un domingo muy malo, perdí una oportunidad, sobre todo, y después de llegar a ir cuarto en carrera en esta F1 actual, acabar 11º implica que algo fue completamente mal y que algo no funcionó", aseguró.

"Luego, tuve más tiempo para analizarlo en los siguientes días con el equipo, por mi parte, tratando de averiguar qué pasó. No hicimos un buen trabajo y tomamos nuestras conclusiones y análisis. Intentaremos poner todo en su sitio este fin de semana para mejorar. Como Fernando, aún hay cosas que mejorar, que aprender, que acostumbrarse... claramente no esperábamos que los medios se comportaran como se comportaron. Fuimos muy agresivos con la parada en boxes y demás, nada salió como planeamos".

La F1 llegará por primera vez en los últimos años al GP de España sin haber completado ni un día de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sainz subrayó que eso provocará más de un dolor de cabeza el viernes y el sábado.

"Hay cierta incertidumbre, porque es un circuito que conocemos y en el que hemos probado muchísimo, pero exige un setup muy exigente para los neumáticos. Vamos a tener algunos retos en los próximos días que vamos a tener que afrontar y solucionar. Es un trazado súper técnico para los F1 y a ver cómo se comportan estos coches y cómo es la nueva curva 10", añadió.

Las primeras fotos de la F1 2021 en Barcelona

Dale al Play y adéntrate en el paddock de Montmeló; pulsa Versión Completa abajo del todo si no se carga la galería

