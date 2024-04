Sainz se clasificó quinto y su compañero de equipo, Charles Leclerc, fue séptimo, mientras los Ferrari tuvieron problemas para calentar sus neumáticos en un final lluvioso de la clasificación sprint del viernes.

Leclerc se salió de pista cuando empezó a llover, causando algunos daños en su coche, algo que Sainz admitió que podría haberle pasado a él también.

"Con los neumáticos intermedios esperamos mucho a la salida del pitlane, se enfriaron, y luego Charles y yo luchamos mucho en esa (vuelta de) salida para calentar los neumáticos", explicó Sainz. "Tengo suerte de no haber sufrido el mismo (trompo)".

"No pudimos hacer una buena SQ3, pero creo que salvé el día con el quinto puesto. Es una pista muy difícil para llegar y casi entrar directamente en la clasificación".

Pero con el tiempo de entrenamientos limitado en el regreso de la F1 a Shanghái, Sainz dijo que tampoco pudo poner a punto su SF24 a su gusto en condiciones de seco.

Esto ha empañado sus expectativas para el sprint del sábado por la mañana, que se espera que sea en seco, pero el lado positivo es que las nuevas reglas del parque cerrado permiten a los equipos trabajar de nuevo en sus coches antes de la clasificación para el gran premio.

"La carrera sprint es por la mañana, luego se abre el parque cerrado y podemos cambiar el coche", añadió. "Me gustaría poder hacer un par de ajustes en el coche después de la carrera sprint, porque no me siento cómodo".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tengo un par de ideas para mejorar el coche de cara a la clasificación. En el sprint tendremos que sobrevivir con lo que tenemos y luchar desde la quinta plaza".

El director del equipo, Fred Vasseur, espera que la táctica del equipo con los neumáticos en los entrenamientos libres dé sus frutos en la carrera sprint.

"Fuimos los únicos que dejamos un juego más de neumáticos medios y duros esta mañana", explicó a Sky Sports Italia.

"Tenemos la ventaja de contar todavía con un juego de neumáticos medios nuevos para mañana, mientras que nuestros rivales tendrán que usar un juego de medios usados. Esto significa que tendremos más opciones en cuanto a neumáticos para mañana".

"Pero, como todo el mundo, estamos un poco a ciegas. No es una elección fácil, sólo hemos dado unas vueltas esta mañana. Tendremos que elegir bien el compuesto esta noche, porque tenemos que considerar que puede ser un punto de partida para el domingo".

Explicando su salida, Leclerc añadió: "Fue muy difícil calentar los neumáticos, intenté ser un poco agresivo, pero obviamente perdí la trazada al salir de la curva 8".

"Eso comprometió un poco nuestra clasificación porque entonces la dirección estaba un poco doblada. Pero en general, no creo que haya habido ningún milagro. No podíamos haber hecho mucho más".