Sainz dice que es tonto compararlos con las carreras de hace 20 años

La carrera en Spa-Francorchamps, que pasará a la historia como uno de los espectáculos más comprometidos de la Fórmula 1, sirvió después de tres horas de retraso y dos vueltas detrás del Safety Car para que los 10 primeros pilotos obtuviesen la mitad de los puntos que les correspondían.

El extremadamente lluvioso Gran Premio de Bélgica comenzó antes de la salida con un sorprendente accidente de Sergio Pérez en la vuelta de formación. Esto aupó a Carlos Sainz al top 10, ya que el mexicano –aunque le dejaron retomar la carrera tras la neutralización de la misma después de dos vueltas de formación tras el coche de seguridad– salió a las 18:17 en última posición.

La decisión sobre si se correría o no caía en los hombros del director de carrera, Michael Masi, que finalmente, tras dar la salida a las 18:17 detrás del Safety Car, decidió volver a sacar bandera roja y dar por terminada la carrera unos minutos después.

"Primero de todo, decisión correcta no correr. Toda la gente que desde casa igual critica que no salgamos en estas condiciones cuando hace 20 años se salía... Para mí son tonterías", afirmó Sainz en DAZN F1 ante el aluvión en redes de muchos comentarios acerca de las carreras disputadas bajo la lluvia en décadas anteriores por pilotos como Jackie Stewart, Niki Lauda o Ayrton Senna.

El español se mostró contrario a la premisa de muchos aficionados de que en otros tiempos, los "pilotos de verdad" hubieran corrido en el GP de Bélgica bajo esas condiciones.

"Creo que es muy justo que hoy no se haya corrido. Básicamente yo no veía aquí. A 300 km/h alguien hace un trompo a esa velocidad y nos lo comemos todos. Para qué arriesgar y que haya una desgracia", añadió.

Al respecto de repartir puntos cuando no se ha competido, Sainz comentó: "Me parece mal. Creo que no se debería hacer. Básicamente, si no has competido, ¿por qué repartes puntos y por qué hay un resultado en una carrera que no ha existido?".

"Se debería de tachar [del calendario] e ir a la próxima. Desgraciadamente, el tiempo no nos ha dejado correr, y a veces pasa".

Cuando se le preguntó por el medio punto que sumó gracias al incidente de Pérez antes del inicio, Sainz dejó claro que considera que no lo merecía.

"Es un medio punto que no me merezco porque no he corrido la carrera. Igual que creo que nadie se merece puntos por una carrera que no se ha corrido", apuntó.

"A ver si el tiempo mejora [en Holanda]. Lo que ha pasado hoy es muy raro, que no pare de llover en 5 horas en un circuito donde todo es bastante peligroso y encima con una visibilidad nula... Esperamos que en Holanda se pueda correr y podamos resarcirnos", concluyó con la vista puesta en el próximo fin de semana, en un tono bastante amargo después de la situación vivida el domingo de carrera en las Ardenas.