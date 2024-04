Sainz: "Red Bull está por delante en Suzuka, pero tengo confianza"

El primer día de entrenamientos libres en Japón se vio afectado por la lluvia que cayó por la tarde antes y durante la segunda sesión de entrenamientos, aquella en la que generalmente entendemos algo más sobre el potencial de cada equipo de cara al resto del fin de semana.

Por desgracia, en la FP2 la pista se convirtió en un terreno intermedio que no agradó a nadie: demasiado húmeda para pensar en slicks, al menos hasta los últimos minutos, pero también demasiado seca para intentar rodar continuamente con intermedios, dado el riesgo de dañar un juego que podría ser útil en las siguientes sesiones.

En Ferrari no se han hecho grandes actualizaciones para Japón, salvo algunas pequeñas cosas, por lo que el monoplaza sigue siendo casi idéntico al visto en las primeras carreras del año, pero eso no quita para que todavía haya mucho que probar en cuanto a puesta a punto y configuraciones. La esperanza es que mañana en la FP3 no vuelva a llover, lo que dará la oportunidad de completar los experimentos previstos para hoy.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Volviendo atrás, de hecho, en la sesión de la mañana Ferrari rodó principalmente con el neumático duro para las primeras pruebas de puesta a punto y recogida de datos, antes de cambiar a una sola tanda con el blando, demasiado poco para hacer cualquier evaluación definitiva del potencial de la Rossa.

Lo interesante es que Ferrari fue entonces uno de los pocos equipos que diversificó en el final al momento de girar con más combustible a bordo: Sainz rodó con el compuesto más blando, mientras que Leclerc volvió a utilizar el más duro.

También es cuestión de entender qué compuestos se adaptan mejor y cuáles son los que mejor aguantan estas temperaturas, por ahora incluso quince grados más frías que el año pasado en lo que al asfalto se refiere.

En general, está claro que la atención del Cavallino se centra más en los aspectos que el año pasado fueron una gran limitación, como el rendimiento en el primer sector, y es precisamente ahí donde los ingenieros quieren entender el progreso y encontrar un buen equilibrio.

Si sufres de subviraje o sobreviraje en la secuencia rápida que caracteriza el primer sector, el riesgo es encontrarte fuera de la ventana de los neumáticos en el resto de la vuelta. Esto no quita que también se haya prestado cierta atención a la conducción en otras secciones de la pista, como la segunda parte de la "Cuchara" y la entrada en la chicana final.

La curva 14, la de la "Cuchara" es una de las secciones más complejas de la pista, ya que incluye un ligero peralte que tiende a sacar el coche de la pista: aquí, también, el reto es llevar mucha velocidad a través de ella, pero sin sufrir mucho subviraje.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Las impresiones iniciales para Sainz son positivas, aunque será importante confirmar el trabajo mañana, cuando, siendo realistas, combinarán tanto la tanda a una sola vuelta en busca de un tiempo, algo que no hay que subestimar en Suzuka, como un stint de larga distancia para entender la degradación. Todo ello, por supuesto, siempre que la última sesión de entrenamientos libres se dispute en seco.

"Quizás en la FP1 estuvimos un poco más cerca de los Red Bull de lo que esperaba, así que tenemos sensaciones positivas después del progreso que hemos hecho en los últimos cinco meses, desde la última vez que vinimos a Suzuka. Pero sólo hemos rodado en la FP1, donde no sabemos la cantidad de combustible o los mapas motor con los que corrían los otros equipos. Sin embargo, intentamos mantenernos dentro de unas pocas décimas", explicó Sainz al final de la jornada del viernes.

Según el español, Red Bull sigue un paso por delante, lo que es de esperar en un circuito que, al menos sobre el papel, debería potenciar lo que son los puntos fuertes del RB20, que tiene una buena carga y una plataforma estable y sensible a altas velocidades, como ya se demostró en Yeda y Melbourne.

La idea es mantenerse delante de McLaren, que se ha postulado como uno de los rivales más temibles para los Red Bull: "Creo que será una lucha cerrada con McLaren y Mercedes, y Red Bull está todavía un paso por delante, pero debería ser una pelea interesante".

"No es una situación muy diferente de cómo me sentí en Australia, estaba muy confiado en Bahréin, en Yeda y en Australia. Aquí en Suzuka esta mañana también gracias al trabajo realizado durante el invierno pasado, que hemos entendido el coche y cómo ponerlo a punto. Todo parece funcionar, el coche es mejor este año, lo que ayuda", finalizó

