Sainz y Albon le dan a Vowles una segunda oportunidad en Williams

El ambiente en Williams estaba cambiando a medida que avanzaba la primera mitad de la temporada 2026 de Formula 1, pero no en la dirección correcta.

En medio de una transformación de amplio alcance, el equipo se había pegado un tiro en el pie con un proyecto de coche de 2026 que iba tarde, con Williams abarcando más de lo que sus sistemas y procedimientos aún podían asumir.

Como resultado, el coche de 2026 tenía sobrepeso y carecía de desarrollo aerodinámico, una combinación fatal que hizo que Williams se perdiera el shakedown en Barcelona y luego comenzara la temporada con el pie cambiado en Australia. Sigue languideciendo hacia la parte trasera de la parrilla mientras la F1 vuelve a la acción tras el parón de verano, con mejoras importantes previstas para Baku en septiembre, pero está claro que 2026 ya está perdido.

Después de acabar en un sorprendente quinto puesto en el campeonato el año pasado, Williams ha caído al noveno pese a su enfoque en 2025 en el ciclo reglamentario de este año a costa de beneficios a corto plazo. El escenario opuesto, un pobre 2025 antes de ascender en el orden este año, habría sido más lógico estructuralmente y, por tanto, mucho más fácil de vender a sus pilotos.

Pero el destello de 2025 resultó demasiado bueno para ser verdad, y esa caída fue dura para ambos pilotos.

Al fin y al cabo, Alex Albon lleva ya varios años clavando sus colores en el mástil del HMS Williams. Durante ese periodo, vio a su coetáneo y antiguo rival en F2 Lando Norris ganar el título el año pasado, y ahora está presenciando cómo George Russell recibe una oportunidad de primera línea con Mercedes, mientras espera pacientemente su propia oportunidad de brillar.

Albon fue celebrado como el piloto con más antigüedad de Williams a principios de este año, superando a Nigel Mansell, pero fue una celebración que se sintió algo vacía y agridulce dado que tiene poco que mostrar por su lealtad en términos de resultados.

Este año, Albon superó a Mansell como el piloto con más Grandes Premios disputados con Williams. Photo by: Williams

Mientras tanto, a Carlos Sainz se le había prometido una trayectoria muy distinta sobre cómo Williams volvería a conectar con su glorioso legado, y la novedad de ser el primer piloto desde Mansell en correr para las tres potencias históricas de la F1 —McLaren, Ferrari y Williams— se desvaneció rápidamente.

Eso llevó a una frustración creciente y, con ella, a nuevas dudas sobre la paciencia de cualquiera de los dos pilotos con el proyecto. Con Albon y Sainz en posición de tantear el mercado para 2027, rápidamente se desencadenaron rumores de conversaciones con otros equipos. Justo cuando Williams por fin había encontrado dos pilotos líderes experimentados capaces de cargar con el equipo, corría el riesgo de perder pronto algunos de sus pilares.

Pero con la noticia de que Albon y Sainz se quedan ambos para 2027, esas dudas ya se han disipado… al menos por ahora. Le da al equipo más margen para dejar a un lado cualquier distracción relacionada con los pilotos y trabajar en el futuro a medio plazo del equipo sabiendo que todas las partes principales formarán parte de él y, por tanto, todas tienen un interés directo en hacer que Williams sea lo mejor posible para 2027 y más allá.

"Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que hemos cambiado respecto a donde estábamos hace tres años y que tenemos esa capacidad. De momento estamos en camino de hacerlo" James Vowles

Quizá no haga falta decirlo, pero por mucho que los anuncios consecutivos se presenten como una muestra de compromiso de Albon y Sainz hacia Williams —que lo son—, tampoco es que esa elección se hiciera desde una abundancia de opciones.

Sin que ninguno de los equipos punteros tenga hueco, ya que se espera que Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull mantengan alineaciones de pilotos sin cambios en 2027, cualquier opción sobre la mesa habría sido, en el mejor de los casos, un movimiento lateral. Basta considerar a equipos como Aston Martin o Audi. Dos proyectos muy diferentes a Williams, pero, al igual que el equipo de Grove, combinan promesas con escollos.

"Tenemos que, como empresa, demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer la ingeniería y construir un coche al nivel de calidad adecuado en una temporada", dijo Vowles previamente este año. "Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que hemos cambiado respecto a donde estábamos hace tres años y que tenemos esa capacidad. De momento estamos en camino de hacerlo".

Albon y Sainz han firmado extensiones de contrato, pero no tenían una larga lista de alternativas viables. Photo by: Eric Le Galliot

Parece que los planes de Vowles han convencido a sus pilotos para seguir confiando en ese proceso.

"Hay muchos cambios, inversiones y proyectos ocurriendo entre bastidores que me hacen creer que estamos en el camino correcto", dijo Sainz. "Hemos encontrado un bache en el camino esta temporada, pero tenemos todos los ingredientes adecuados para recuperarnos y volver más fuertes".

"Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie"

Por mucho que el inesperado ascenso de Williams en 2025 pudiera haber tapado algunas de las grietas y distorsionado prematuramente las expectativas antes de que el equipo estuviera listo para afrontar la prueba de estrés de un cambio reglamentario sísmico, la regresión de 2026 fue un doloroso recordatorio de dónde se encuentra realmente el equipo en su transformación.

"Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie", dijo Vowles, confiado en que su organización sería mucho más fuerte después de arrancar las tiritas. "La cantidad de cambios que hemos hecho nos ha puesto en una muy buena situación de cara al futuro. No creo que los hubiéramos hecho si hubiéramos tenido un éxito parcial este invierno. Así que, por doloroso que haya sido, creo que también tenemos que pasar por ello".

Vowles ha comparado la reconstrucción de Williams con "volar el avión y reconstruirlo al mismo tiempo", lo cual es una analogía especialmente aterradora viniendo de un piloto certificado.

La prueba estará en los resultados, pero al asegurar a sus dos pilares principales durante al menos otra temporada, Vowles se ha comprado más tiempo para cumplir su promesa.

Más temprano que tarde, Williams debe cumplir con lo que prometió bajo el liderazgo de Vowles. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images