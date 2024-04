Sargeant correrá en Suzuka con el coche reparado; el de repuesto para Miami

Como el equipo no tenía un chasis de repuesto, el fuerte accidente de Alex Albon en la FP1 del último fin de semana en Albert Park obligó a Williams a competir con un solo coche en Australia, mientras que el FW46 dañado volaba de vuelta al Reino Unido para ser reparado.

Para maximizar sus posibilidades de puntuar en la zona media, Williams dejó fuera de combate a Logan Sargeant para poder darle su coche a Albon, ya que consideraban que tenía más opciones de puntuar.

Aunque el coche dañado ha sido reparado a tiempo para la cita de Suzuka, Williams no espera tener un coche de repuesto y totalmente nuevo hasta Miami, es decir, a principios de mayo. Mientras tanto, Sargeant será quien pilote el coche reparado que anteriormente era de Albon.

"Es el reparado", dijo Sargeant cuando se le preguntó con qué coche correrá este fin de semana.

"Simplemente porque la carga de trabajo para volver a cambiar los coches sería demasiado para los mecánicos. Pero la reparación del chasis ha ido mejor de lo esperado".

La reparación sólo ha añadido 100 gramos de peso al monoplaza. El director del equipo, James Vowles, dice que el daño en el chasis fue en la suspensión y que no había ninguna grieta en los conductos, por lo que no se espera que el piloto americano note diferencias entre los dos coches.

Alex Albon, Williams Racing FW46 Photo by: Williams

Al hablar sobre el accidente de Albon en Melbourne, Sargeant dijo que su atención rápidamente se fijó en la delicada situación de Williams con las piezas de repuesto: "No creo que realmente, al menos yo, no hubiera pensado en ello antes de eso. Si soy sincero, cuando veo a Alex chocar, lo primero que se me pasa por la cabeza es: 'Sé que nos faltan recambios'".

"Por supuesto, estaba un poco preocupado por nuestra situación como equipo. Pero es una de las cosas más difíciles con las que hemos tenido que lidiar al principio de esta temporada: no tener esas grandes redes de seguridad".

"Es algo que, como equipo, estamos tratando de desarrollar para ser mejores y estar más preparados al principio de la temporada", añadió.

Sargeant también confirmó que Williams no ha debatido internamente cómo manejaría un incidente similar en Japón mientras espera la llegada de un coche de repuesto.

Sin embargo, la falta de un coche de repuesto no alterará su pilotaje: "Es, de nuevo, una situación con la que tuvimos que lidiar durante las tres primeras carreras. Fuimos a Arabia Saudí en la misma situación. Y, por supuesto, es una de esas cosas con las que hay que tener cuidado. Pero al mismo tiempo, no puedes ir con más cuidado, esto es la Fórmula 1".

"Si vas con cuidado, no vas a ser rápido. Así que, en realidad, ni siquiera lo piensas, tienes que estar comprometido, con confianza y esperar que nada vaya mal", dijo el americano.

Sargeant se sinceró y dijo que "entendía los porqués" detrás de la decisión de dejarle sin coche para darle la oportunidad de correr a Albon en Australia.