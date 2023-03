Sargeant no quiere pecar de "codicioso" tras su buen debut en la F1

Cargar reproductor de audio

El debutante de Williams marcó el mismo tiempo que Lando Norris en la Q1, pero como el piloto de McLaren lo registró primero, pasó de ronda, mientras que Sargeant quedó 16º y eliminado.

Sin embargo, en la carrera, el estadounidense realizó un sólido pilotaje hasta situarse 12º en la bandera a cuadros, y fue uno de los muchos pilotos que se beneficiaron de un juego extra de neumáticos frescos en la última parte de la carrera después de que Charles Leclerc provocara un VSC.

Sargeant reconoció que ha sido un buen fin de semana, pero que no pasar a la Q2 cuando tenía el coche para hacerlo fue frustrante.

"La clasificación siempre es mi (parte) favorita", dijo. "Me hubiera encantado llegar a la Q2, para seguir empujando un poco".

"Pero para ser honesto, me encantó la carrera. Sinceramente, me ha encantado cada segundo, las batallas en pista. Pero probablemente la salida y la primera vuelta fueron especiales".

"Simplemente busqué los huecos e intenté llenarlos. No pedí demasiado, pero todo se cruzó en mi camino. Disfruté mucho y fue muy divertido".

A la pregunta de si podría haber querido más de su debut, respondió: "No hay que ser demasiado codicioso. Ha sido un gran fin de semana".

"Estoy muy, muy contento con cómo ha ido, estoy muy contento con el ritmo que hemos tenido".

Logan Sargeant, Williams W45 Foto: Erik Junius

"¿Estoy un poco decepcionado por haberme perdido la Q2? Sí, porque sé que el coche era capaz de conseguirlo. Como piloto, esa nunca es la mejor sensación".

"Pero, para ser sincero, eso me ha dado fuerzas, me ha dado más motivación, y quiero volver y ser mejor la próxima vez".

Sargeant dijo que Bahréin le pareció un evento normal, pero reconoció que antes de la salida la realidad de debutar en la F1 lo golpeó.

"Creo que antes de la vuelta de formación fue un poco extra", dijo. "Pero para ser honesto, sentí que una vez que entré en la carrera, una vez que tomé el ritmo, todo se sintió muy natural".

"No creo que esperaran tanto desgaste de los neumáticos este año, y casi parecía un poco como la F2 en términos de desgaste, así que me sentí como si estuviera repitiendo lo que hice el año pasado, intentando proteger los (neumáticos) traseros y mantener el ritmo".

"Creo que todo ha ido como la seda, desde el inicio de la carrera hasta las paradas en boxes, el VSC y todo lo demás. Estoy muy contento con el ritmo que Alex (Albon) y yo hemos tenido".

"Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble durante todo el fin de semana para conseguir ese ritmo. Probablemente no esperábamos estar donde estamos ahora en comparación con el test, y eso es un gran testimonio del trabajo que ha hecho el equipo, y estoy muy orgulloso de todos".

Sargeant admitió que aún tiene mucho que aprender a medida que avanza su temporada de debut.

"He aprendido mucho, me he demostrado a mí mismo que soy capaz de competir contra estos chicos a un alto nivel, y eso es muy positivo", añadió.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43, Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Foto de: Alfa Romeo

"Pero sigo esperando dificultades en el camino. Sé lo difícil que es seguir rindiendo a ese nivel, sobre todo yendo ahora a unos circuitos que no conozco muy bien".

"Así que va a ser importante seguir preparándonos, vamos a seguir trabajando duro, y seguir en esa trayectoria ascendente".

"En lo que a mí respecta, aún me queda mucho por aprender. El equipo ha hecho un trabajo increíble guiándome a lo largo del fin de semana, ayudándome desde el punto de vista operativo".

"Intentaron no ponerme demasiadas cosas encima y dejar que me centrara en la conducción, que es lo que necesitaba. Hay mucho que aprender en ese aspecto, pero por no mencionar que todavía tengo que seguir trabajando en mi pilotaje y adaptándome a este coche. Y simplemente maximizar su rendimiento".

También reconoció que la próxima seguidilla de circuitos urbanos o temporales no será fácil para los novatos.

"Creo que incluso Yeda el año pasado en F2, no fue la más fácil de las rondas para mí", dijo.

"Espero que podamos utilizar los entrenamientos libres para aprovechar el fin de semana, no forzar demasiado y perder confianza. Creo que si hacemos eso podremos estar listos para la clasificación y tener un buen fin de semana".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!