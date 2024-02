Sargeant ganó 5 kilos tras replantearse su preparación física en la F1

Sargeant pasó apuros en su año de debut con Williams, sufriendo a menudo inicialmente para controlar un FW45 difícil de manejar para seguir el ritmo de su compañero, Alex Albon.

Aunque el piloto estadounidense progresó en la segunda mitad del año, lo que le valió un segundo contrato, sólo sumó un punto en lo que, en su opinión, fue una experiencia agotadora.

Tras darse cuenta de que físicamente no estaba donde tenía que estar, Sargeant modificó por completo su preparación para 2024.

"La pretemporada ha sido una buena oportunidad para dar un paso atrás y verme a mí mismo desde el punto de vista mental, emocional y físico, donde necesito mejorar", dijo Sargeant en la presentación de la temporada de Williams.

"He aprendido que tengo que controlarme mucho mejor. A lo largo de la temporada me he sentido muy agotado y he dejado que eso me afectara fuera de la pista, lo que al final se traslada a la pista".

"No estaba físicamente en el lugar que necesito estar y he hecho todo lo que he podido para ponerme a punto. Por ejemplo, peso cinco kilos más que a finales del año pasado, y me siento mucho más sano y preparado".

"Me siento un hombre diferente, siento que físicamente estoy en la mejor forma que he estado nunca. Y creo que la condición en la que estoy ahora y a la que seguiré llegando simplemente me ayudará a sentirme más cómodo en el coche y a extraer rendimiento".

La difícil situación del debutante Sargeant no se vio favorecida por el hecho de que Williams tuviera un coche que requería un estilo de conducción particular al que tanto él como Albon tuvieron que adaptarse. Disponer de un coche más manejable y con un margen de maniobra más amplio ha sido la prioridad número uno para Williams de cara a 2024, y Albon cree que el FW46 facilitará que su compañero de equipo tome el ritmo adecuado.

"Logan tendrá esa experiencia ahora en este año, no creo que sea tanta curva de aprendizaje para él", dijo Albon. "Personalmente creo que el coche va a ser un poco más fácil de conducir".

"Nuestro coche era muy singular. Me pasé dos años perfeccionando un estilo de conducción muy extraño, que para alguien que se sube al coche por primera vez, sin experiencia previa en F1, es difícil".

"Era muy fácil conducir el coche por demás. Creo que, naturalmente, el coche va a ir hacia él un poco menos en el filo de la navaja y más utilizable. Así que creo que lo que van a ver es a un tipo con mucha más experiencia y un coche que debería ser más utilizable y que por sí mismo aportará rendimiento."

El director del equipo, James Vowles, dice que ha pedido a Sargeant "que sorprenda al mundo" después de que su renovación de contrato fuera recibida con una respuesta mixta por parte de los aficionados y observadores.

"Ante todo, le he pedido que sorprenda al mundo en cuanto a su forma física, su enfoque y su rendimiento", explicó Vowles.

"Hemos cambiado bastante con él durante el periodo invernal, su entrenador es diferente, sus programas de entrenamiento son completamente distintos. Ahora tiene mucha más confianza en sí mismo y lo lleva muy bien".

"Lo que le he pedido es que afronte los primeros días al volante del coche con cautela, de la misma manera que lo hizo a finales de año, que no se precipite hacia el éxito".

"Esa es la confianza que he depositado en él. Por eso ha vuelto al coche. Ahora necesito que no vuelva a sus viejas costumbres de tratar de extraer demasiado de sí mismo y del coche demasiado rápido, sino que enfoque las cosas progresivamente".

"Deberíamos tener un coche que se adapte mejor a los dos pilotos. Espero que nos hayamos librado de algunos de estos efectos realmente desagradables del año pasado, pero eso también hará una plataforma para él en la que debería ser capaz de crecer mucho más rápido de lo que lo hizo en 2023."

