Sargeant: F1 superará a NASCAR como la más popular en Estados Unidos

Logan Sargeant será el primer piloto en representar a Estados Unidos en 16 años, y llega en un momento crucial para el propio deporte en su país natal. En 2023 habrá tres carreras de Fórmula 1 en el país del Tío Sam, en Miami, Austin y Las Vegas.

Además, la serie Drive to Survive se considera el principal motor del aumento del interés de los aficionados.

En su intervención durante el acto de presentación del nuevo monoplaza de Williams para 2023, el piloto de 22 años, nacido en Florida pero que lleva probando suerte en Europa desde los 16, se mostró atrevido sobre el futuro de la F1 en cuanto a popularidad.

"Parece casi tan grande como la NASCAR y la Indy, si no más", dijo Sargeant. "Es difícil decirlo sin ver las cifras, pero parece ser bastante popular, y eso es positivo".

"Obviamente, hay muchos fans acérrimos de la Indy y la NASCAR a los que no siempre les gusta [la F1]", dijo Sargeant. "Pero creo que tal y como va el deporte en Estados Unidos, pronto será, si no lo es ya, el más grande".

Alex Albon, Logan Sargeant, Williams Photo by: Williams

El piloto puntualizó las diferentes épocas que ha vivido la F1 en Estados Unidos y cómo reacciona hoy su círculo de contactos.

"Para ser sincero, creo que por aquel entonces a nadie le importaba, nadie entendía realmente lo que era", dijo. "Es curioso, ahora la gente me manda mensajes y me dice 'oye, me he dado cuenta de lo grande que podría ser esto o de lo grande que era realmente la F1'.

"Ahora es un mundo completamente diferente en términos de Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que es ahora la F1 allí. Es bueno ver la transición y espero que siga creciendo".

"La F1 en Estados Unidos está claramente en su apogeo y sigue subiendo, lo que es extremadamente positivo. Puedes ver cuántas preguntas de amigos y familiares y cuánta curiosidad siente la gente por este deporte, y eso demuestra lo mucho que está creciendo en Estados Unidos".