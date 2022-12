Sargeant: "No sentí tanta presión como esperaba por la superlicencia"

Cargar reproductor de audio

Sargeant fue anunciado durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos como piloto de Fórmula 1 de Williams para 2023, pero sólo con la condición de que pudiera tener la superlicencia necesaria.

Sargeant tenía que evitar terminar por debajo del sexto puesto en la clasificación de pilotos para superar el umbral de los 40 puntos y llegó a la final de Abu Dhabi tercero en la clasificación .

Pero con los puntos muy apretados, ya que sólo 12 puntos lo separaban del séptimo clasificado, Liam Lawson, no era ni mucho menos seguro que Sargeant cumpliera su objetivo.

Sin embargo, salió indemne del fin de semana de Abu Dhabi, en el que consiguió un sexto y un quinto puesto que lo otorgaron la cuarta plaza de la clasificación y le aseguraron el billete a la F1.

A pesar de que estuvo a un solo percance de ver cómo se esfumaba su sueño de la F1, Sargeant explicó que sintió menos presión de la esperada tras asumir lo que estaba en juego.

"Intentaba encontrar un equilibrio entre el riesgo y la recompensa", dijo Sargeant.

"La verdad es que no sentí tanta presión como esperaba, porque al llegar el fin de semana comprendí lo que estaba en juego y me sentí en paz con ello. Sabía que si corríamos como podíamos y teníamos el mismo ritmo que hemos tenido todo el año, todo iría bien".

Logan Sargeant, Carlin, Jack Doohan, Virtuosi Racing Foto: Motorsport Images

"Pero seguro que en las carreras tuve que encontrar un buen equilibrio entre ser demasiado agresivo y poco agresivo, supongo que se podría decir".

"Creo que quería ser muy realista y tener los pies en la tierra, y saber que aún me queda trabajo por hacer".

"Seguro que el fin de semana hubo presión, pero me quité un peso de encima cuando terminamos el trabajo".

Sargeant añadió que Williams no le habló de ningún otro objetivo que tuviera que alcanzar este año, más allá de conseguir suficientes puntos de superlicencia en lo que calificó como una "fuerte temporada de novato".

"No me dijeron nada en particular", explicó el piloto de 21 años.

"Simplemente tenía que rendir bien y acabar en algún puesto alto del campeonato para conseguir la superlicencia".

"Creo que con Carlin hemos hecho una temporada de debut muy buena y que a veces no lo hemos hecho todo lo bien que hubiéramos podido. Pero creo que el ritmo que mostramos fue muy fuerte, y acabamos bien el campeonato".

La estancia de un año de Sargeant como miembro de la academia de Williams le ha permitido prepararse lo mejor posible para su debut en la F1 en 2023, dada la limitada cantidad de pruebas de pretemporada en Bahréin.

Logan Sargeant, Williams Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó cómo sentía que se había desarrollado como piloto en 2022, dijo: "Siento que la combinación de pasar por toda una temporada de Fórmula 2, simplemente aprender mucho este año sobre mí mismo, así como un montón de carreras".

"Tengo la sensación de que he perfeccionado mis actuaciones en clasificación. Pero lo más importante es la cantidad de tiempo que he pasado en el simulador de F1, las FP1 que he hecho últimamente, y llegar a esta última prueba, eso es lo que realmente me da la oportunidad de salir de mi zona de confort y mejorar al máximo".

