Sargeant "luchará hasta el final" mientras peligra su futuro en Williams

El piloto estadounidense no ha logrado consolidar su puesto en el equipo con sede en Grove, con una temporada de novato en 2023 plagada de incidentes que eclipsaron sus infrecuentes muestras de velocidad.

Su actual campaña ha estado lejos de ser llamativa, con un 14º puesto como mejor resultado antes del Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, en el que se quedó a las puertas de los puntos al ser 11º, mientras que su compañero de equipo, Alex Albon, ha estado llamando constantemente a la puerta del top 10, sumando cuatro puntos por el camino.

Sin embargo, Sargeant se ha visto lastrado por la falta de piezas iguales a las de Albon, y en su lugar ha corrido con un coche menos potente durante gran parte de la primera parte del año, mientras que fue relegado para permitir que el anglo-tailandés compitiera en el Gran Premio de Australia después de que el ex piloto de Red Bull se estrellara en los entrenamientos sin chasis de repuesto disponible.

Sin embargo, a pesar de los factores atenuantes, la forma de Sargeant ha sido objeto de un intenso escrutinio y, con Williams en la lista de posibles puntos de aterrizaje para Carlos Sainz, piloto saliente de Ferrari, su lugar en la F1 está siendo cuestionado.

"He tenido ruido durante no sé cuánto tiempo, desde todas las direcciones", dijo Sargeant.

"Al fin y al cabo, me presento a estos fines de semana y doy lo mejor de mí en cada ocasión por todos los miembros del equipo que trabajan duro. También estoy aquí por mí, quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir mejorando, seguir demostrando que puedo hacerlo".

"En mi cabeza, conozco los hechos reales y sé que he hecho un buen trabajo esta temporada con lo que he tenido. Y eso es lo que más me importa".

Logan Sargeant, Williams Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

El director del equipo, James Vowles, había descartado un cambio a mitad de temporada a principios de año, pero la sugerencia de que Sargeant podría dejar paso antes de Abu Dhabi ha vuelto en las últimas semanas.

Cuando se le preguntó si consideraba que eso sería duro, Sargeant respondió: "Creo que teniendo en cuenta que hemos tardado tanto en tener dos coches iguales, es difícil tener una lectura clara de cómo van las cosas".

"Lo que sé es que estoy contento con mi forma de conducir. Y no podía decir eso el año pasado. Y este año sí puedo".

Vowles, que admitió que sería difícil recuperar la confianza de su piloto tras dejarlo afuera en Melbourne, aumentó la presión de Sargeant en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña al insinuar que tendría que justificar su puesto en el equipo.

"Como he dicho, lo más importante es que sé que he estado haciendo un buen trabajo", respondió Sargeant.

"Sé que he estado pilotando bien con lo que he tenido a lo largo de la temporada. Por lo visto en Suzuka, estoy muy orgulloso de la forma en la que me he presentado y, ya sabes, he seguido intentando rendir incluso cuando no siempre tengo el coche para hacerlo".

"Soy un luchador. Voy a luchar sea cual sea la situación. Voy a luchar hasta el final".