Sauber: "El enfoque de Audi en 2026 no causa los problemas actuales"

Sauber ha negado que su actual falta de rendimiento esté relacionada con el hecho de que su nuevo propietario, Audi, centre la mayor parte de sus esfuerzos en el reglamento de Fórmula 1 de 2026.

El equipo es el único que aún no ha puntuado después de diez grandes premios, lastrado por problemas de fiabilidad y de paradas en boxes a principios de año y, justo cuando empezaba a controlar sus pitstops, la escudería suiza ha retrocedido en la carrera de desarrollo con el que ha sido el coche más lento de la parrilla en las últimas carreras.

La caída de la escudería con sede en Hinwil se produce en un contexto en el que el nuevo propietario mayoritario, Audi, inyecta recursos para preparar su participación oficial en 2026, que incluye una unidad de potencia a medida construida en Alemania.

El enfoque de Audi de empezar 2026 con buen pie, que tiene prioridad sobre la obtención de resultados antes de hacerse cargo de la marca del equipo, no pasa desapercibido para Valtteri Bottas. El finlandés es uno de los principales candidatos a quedarse en el equipo, pero sólo si éste no puede asegurarse a su principal objetivo, Carlos Sainz, como compañero de equipo de Nico Hulkenberg.

Pero si él y su compañero de equipo, Zhou Guanyu, se marchan, actualmente están atrapados en el limbo mientras el director ejecutivo del equipo, Andreas Seidl, prepara la organización para el éxito a largo plazo.

"Obviamente, se han hecho bastantes cosas en el equipo para mejorar el futuro", dijo Bottas.

"A veces puedes dar un paso atrás para dar dos hacia delante, así que eso forma parte del juego, pero espero que estemos en mejor forma. Eso es todo lo que puedo decir".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Sauber C44 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Fundamentalmente, no hay nada grande mal, sólo tenemos que seguir añadiendo rendimiento porque muchos equipos a nuestro alrededor han hecho saltos. Nosotros lo hemos hecho, pero no lo suficiente. Pero como he dicho, creo que los grandes objetivos son más para el futuro."

Pero Alessandro Alunni Bravi, miembro de la junta directiva y representante en funciones del equipo, afirma que el rendimiento a corto plazo del equipo y sus ambiciones a largo plazo no son incompatibles.

"Creo que es un error mezclar ambas cosas", afirma. "No creo que la preparación para el equipo de trabajo de Audi esté afectando a las dos temporadas actuales, y no debe hacerlo".

"Creo que tenemos puntos débiles que estamos intentando solucionar. Andreas lleva trabajando desde el pasado mes de enero para mejorar el equipo en este proceso de transformación. Pero el proceso de transformación parte de la mejora de la estructura actual y en encontrar a las personas adecuadas para reforzar nuestros equipos técnicos en todas las áreas".

"No creo que haya que hacer dos tareas separadas, una para el equipo oficial (de Audi) y otra para el equipo actual. No hay dos equipos separados. Hay un equipo que tiene que ser la base del equipo de trabajo".

Añadió que la reciente difícil situación del equipo es en parte la razón por la que Audi ha acelerado su adquisición total de Sauber, convirtiéndose en accionista al 100% en marzo.

"No estamos donde deberíamos estar, también en términos de contratación e inversión", explicó. "Y es por eso que Audi ha decidido en marzo ir a una adquisición total del Grupo Sauber con el fin de impulsar las inversiones que son necesarias para dar el paso hacia el equipo oficial".

"Sabemos exactamente dónde está la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel".