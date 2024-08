Sauber F1 enfrenta problemas con un patrocinador en el GP de Países Bajos

Desde esta temporada, Sauber ha pasado a llamarse oficialmente Stake F1 Team KICK Sauber. Pero de cara al GP de Países Bajos de este fin de semana, el gobierno local tiene un problema con la primera palabra del nombre.

A saber, se trata de una empresa de la industria del juego, y en los Países Bajos se requiere una licencia para ello. Stake no tiene esa licencia, lo que significa que no puede operar legalmente ni hacer publicidad en los Países Bajos. Por ello, la agencia gubernamental que entiende en la materia instó a Sauber y a los organizadores del Gran Premio de Países Bajos a no utilizar a Stake como patrocinador principal el próximo fin de semana.

La Autoridad del Juego considera importante que Sauber prescinda del patrocinador principal debido al joven grupo objetivo al que se dirige el evento de F1.

La autoridad habla de un "grupo objetivo vulnerable" y califica de indeseable que los sitios de apuestas ilegales se anuncien durante un evento con el alcance y el tamaño del Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, imponer una prohibición no es una opción, pero la autoridad dice en un comunicado en su página web que se les ha emplazado a no utilizar el nombre "Stake" el próximo fin de semana.

Como se ha dicho, Stake no tiene licencia para ofrecer oportunidades de juego en los Países Bajos e incluso tiene que mantener a los consumidores neerlandesa fuera de su propia plataforma en la medida de lo posible. Por ejemplo, se han instalado geobloqueadores para que no se pueda acceder al sitio desde una dirección de IP neerlandesa. No obstante, la Autoridad del Juego ha descubierto que varios jugadores del país están activos en la plataforma.

La batalla del año pasado por el patrocinio de McLaren

No es la primera vez que hay polémica en Zandvoort por un patrocinador de F1. La temporada pasada, McLaren fue patrocinado por una empresa de snus (un estimulante sin humo que contiene nicotina). Incluso entonces, el gobierno local no pudo imponer una prohibición, ya que el producto no entraba dentro de la Ley del Tabaco, sino de la Ley de Productos Básicos. McLaren hizo algo de caso y puso un anagrama del patrocinador en los sidepods.