Schumacher decepcionado por dejar la F1: merezco estar aquí

El anuncio hecho por Haas el jueves por la mañana de que ponía fin a su colaboración con Mick Schumacher no fue una sorpresa. Durante varios meses, la posición del alemán se debilitó dentro de la estructura americana, habiendo empezado mal la temporada con varios incidentes costosos, durante las calificaciones en Arabia Saudí y en carrera durante el Gran Premio de Miami y Mónaco.

Lo mejor que se vio en verano con los dos primeros resultados en los puntos de Schumacher, consecutivamente en los GP de Gran Bretaña y Austria, y lo último no fue suficiente para inclinar la balanza lo suficiente como para convencer a Gene Haas y Günther Steiner de prolongar una aventura que habrá durado un total de dos temporadas completas y, normalmente, 43 arrancadas.

Unos instantes después de la publicación del comunicado oficial de la estructura, a las 9:00 horas precisamente del lado de Abu Dhabi (6:00 horas de Francia), el hijo del siete veces campeón del mundo de F1 reaccionó publicando un mensaje en las redes sociales. "Esta va a ser mi última carrera con Haas", comenzó.

"No oculto que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato. No obstante, quiero dar las gracias a Haas F1 y a Ferrari por darme esta oportunidad. Estos años juntos me han ayudado a crecer tanto técnica como personalmente. Y, sobre todo cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que me gusta este deporte".

"Ha sido agitado a veces, pero he progresado constantemente, he aprendido mucho y ahora sé con certeza que merezco un lugar en la Fórmula 1. El tema es todo menos cerrado para mí. Los reveses sólo te hacen más fuerte. El fuego de la Fórmula 1 arde dentro de mí y lucharé duro para volver a la parrilla".

Media hora después del anuncio de su salida, se hizo oficial la contratación de Nico Hülkenberg por parte de Haas para la temporada 2023. Para Mick Schumacher, la oportunidad de seguir en la Fórmula 1 el año que viene pende de un hilo ya que, aunque Logan Sargeant ha sido anunciado oficialmente por Williams, todavía tiene que conseguir su Superlicencia al final de la temporada de F2, y por tanto el fin de semana de Yas Marina. También se ha planteado la posibilidad de una posición de reserva para el campeón de la F2 de 2020, especialmente por parte de Mercedes.