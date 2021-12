Schumacher y Giovinazzi serán los reservas de Ferrari en 2022

Mick Schumacher iniciará su segunda temporada en la Fórmula 1 2022 con Haas, tras haberse graduado este año en la F1 como miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari. Campeón de la Fórmula 2 en 2020, es hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, que ganó cinco títulos con Ferrari a principios de la década de 2000.

Aunque Schumacher correrá a tiempo completo para Haas, actuará como reserva de Ferrari durante 11 carreras la próxima temporada. Esto significa que cambiaría de equipo en caso de que los pilotos de Ferrari a tiempo completo, Charles Leclerc o Carlos Sainz, no estuvieran disponibles, según lo acordado con Haas.

"Será su segunda temporada el año que viene, es un piloto de Ferrari, que viene de la academia de Ferrari", dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto.

"Estoy muy contento de que pueda formar parte del equipo como piloto reserva cuando sea necesario, pero espero que no sea el caso”.

Durante las 12 carreras restantes, Giovinazzi seguirá siendo el piloto reserva de Ferrari, ya que tenía un acuerdo similar al de Schumacher hasta 2021. Giovinazzi perdió su asiento en Alfa Romeo al final de esta temporada y el próximo año competirá en la Fórmula E con el equipo Dragon.

Binotto confirmó que Giovinazzi también estaría disponible para los equipos cliente de Ferrari, Alfa Romeo y Haas, el año que viene si alguno de ellos necesita un piloto reserva.

Schumacher no consiguió ningún punto en su temporada de debut en la F1 con la escudería Haas, pero Binotto quedó impresionado por su ritmo de desarrollo y progresión a lo largo del año.

Schumacher impressed Ferrari, despite his Haas being uncompetitive

Photo by: Erik Junius