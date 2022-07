Schumacher y el peso que se quita con sus primeros puntos en F1

Cargar reproductor de audio

Mick Schumacher pasó complicaciones en la clasificación sobre pista mojada en el circuito de Silverstone, al igual que su compañero Kevin Magnussen quien arrancó 17°, pero ambos tuvieron la oportunidad de luchar por los puntos del GP de la Gran Bretaña tras librarse del caos inicial que afectó a varios de sus rivales de la parte media de la parrilla.

Los pilotos de Haas subieron hasta la 14ª y 16ª posición en parrilla para la reanudación de la carrera y ambos protagonizaron remontadas. En el caso del joven alemán, su lado del garaje le ayudó al acertar en la estrategia, ya que le llamaron a boxes para poner neumáticos blandos cuando salió el coche de seguridad.

La decisión permitió a Schumacher pasar de la décima posición en la última resalida hasta la octava al cruzar la meta, después de haber estado a punto de arrebatarle la séptima plaza a un Max Verstappen con problemas en su monoplaza.

Este resultado significó que Mick Schumacher por fin consiguió sus primeros puntos en Fórmula 1, tras 31 carreras con el equipo Haas. Para el equipo fue una alegría doble, ya que Magnussen también logró puntuar, al finalizar la carrera en décima posición.

El piloto alemán dijo que su equipo ejecutó una carrera perfecta para pasar de la 19ª a la 8ª posición, ya que hizo "lo correcto en el momento adecuado", pero también considera que podría haberlo hecho aún mejor sin la intervención del coche de seguridad, al verse capaz de seguir hasta el final con el neumático duro,

"Estábamos usando dos compuestos de neumáticos diferentes, creo que no estábamos seguros de si el C1 [el duro] iba a funcionar o no, así que nos arriesgamos y, obviamente, no lo habíamos usado antes", comentó.

"Creo que no habría tenido ningún problema si el coche de seguridad no hubiera salido al final".

"Creo que probablemente habríamos adelantado a Max, pero creo que, en general, hemos hecho lo correcto en el momento adecuado. [El coche de seguridad] creo que fue otra oportunidad".

Los primeros puntos de Schumacher suponen que se pueda quitar un peso de encima de los hombros, tras haber sido objeto de críticas en la primera parte de la temporada actual.

Tras una temporada de debut en 2021 sin demasiada presión y con Nikita Mazepin, otro novato, como compañero, en 2022 las cosas habían cambiado para el piloto alemán. Ha tenido problemas para seguir el ritmo de su nuevo vecino de garaje, el experimentado Kevin Magnussen, y varios accidentes fuertes (y caros) habían puesto en duda su futuro en el equipo.

Schumacher dijo que "sienta muy bien" conseguir terminar en los puntos por primera vez, y espera que este resultado tan solo sea el inicio de muchos.

"Sí, sienta muy bien, diría que estoy deseando volver con el equipo ahora y divertirme", dijo.

"Es estupendo poder sumar puntos en un final con los dos pilotos en los puntos, que es algo estupendo y algo que queríamos lograr desde hace tiempo".

"Ahora solo estamos intentando quitarles más puntos a los demás y superarlos poco a poco".