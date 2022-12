Schumacher será "un activo para Mercedes", dice Hamilton

Cargar reproductor de audio

Para Mick Schumacher, 2023 es el comienzo de una nueva era. Su etapa como piloto titular en Haas ha llegado a su fin, pero se le ha abierto una nueva puerta en Mercedes, donde será piloto de reserva.

En Mercedes, Schumacher también será compañero de equipo de Lewis Hamilton, que actualmente está haciendo todo lo posible por superar a su padre, Michael Schumacher, en cuanto a títulos de campeón del mundo, ya que ambos están empatados en siete cada uno.

El británico está deseando trabajar con Schumacher y está convencido de que el alemán puede ayudar al equipo a progresar: "Mick tiene un gran talento. Es un activo para Mercedes", dijo Hamilton en una entrevista con el diario alemán Sport Bild.

Hamilton también conoce la relación entre la familia Schumacher y su escudería: "Su padre Michael y Mercedes ya estaban estrechamente relacionados", dice en referencia a su predecesor directo en las Flechas Plateadas, al que sustituyó en 2023 cuando llegó al equipo para ser el nuevo compañero de Nico Rosberg.

Michael Schumacher había reanudado su carrera en la Fórmula 1 después de una pausa de tres años y regresó a la categoría reina en 2010 junto con el entonces nuevo equipo oficial Mercedes. Sin embargo, el alemán no pudo repetir sus antiguos éxitos con Ferrari y en tres años juntos sólo subió una vez al podio, pero sentó las bases de los futuros éxitos del equipo.

Ahora se espera que su hijo Mick ayude con su trabajo para devolver a Mercedes a lo más alto. Como piloto de reserva, podría sustituir a Hamilton o a su compañero de equipo, George Russell, y también participará en el desarrollo del coche.

Sin embargo, Hamilton no cree que él y Schumacher vayan a coincidir mucho: "Hoy en día no se trabaja tan estrechamente con el tercer piloto", afirma. "Es mucho trabajo de simulador y no como antes, aunque seguiremos siendo compañeros de equipo".