Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Sebastian Vettel revela su predicción para el campeón 2026 de F1

Sebastian Vettel eligió a su favorito para el título de pilotos de la F1 2026.

Lydia Mee
Publicado:
Sebastian Vettel

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha respaldado a George Russell para el campeonato de pilotos de 2026.

La temporada 2026 de la F1 introduce un nuevo conjunto de reglamentos que, en la práctica, reseteará el orden de la parrilla, por lo que, tras las pruebas de pretemporada en Bahréin, se mantienen las habituales salvedades propias de estos momentos del año.

Al analizar qué pilotos podrían quedarse con el título de pilotos en 2026, Vettel sostuvo que Mercedes "no es una mala elección" y que McLaren, que utiliza unidades de potencia Mercedes, lo ha hecho bien en los últimos años y no debería pasarse por alto.

"Por un lado, basándonos en lo que se puede ver hasta ahora, probablemente no sea una mala elección apostar por Mercedes", explicó Vettel durante una aparición en Sport und Talk aus dem Hangar-7 en ServusTV.

"Pero, de forma bastante deliberada, McLaren también utiliza motores Mercedes, y no lo han hecho nada mal en los últimos años.

"Sin embargo, yo elegiría a George, porque lo considero muy inteligente, porque sé lo duro que trabaja en sí mismo, y porque creo que es lo suficientemente inteligente como para entender qué puede aportar él personalmente como piloto para marcar la diferencia.

"Hay varios pilotos en la parrilla que pueden hacerlo, pero en la situación actual mi intuición me dice que George, junto con Mercedes, será quien mejor lo haga este año."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Russell, hablando hacia el final de los test de pretemporada, explicó que está enfocado en "salir de Bahréin en la mejor posición posible" mientras el equipo afrontaba un intenso último día en el Circuito Internacional de Bahréin.

"Tras un sólido primer día ayer, tuvimos más rodaje productivo en Bahréin esta mañana", dijo el británico en un comunicado de Mercedes. "Una vez más, nuestro programa no estaba necesariamente centrado en encontrar rendimiento puro, sino en comprender nuestras actualizaciones y aprender más sobre el W17. Pudimos hacerlo mientras completábamos la mayor cantidad de vueltas de todos en la sesión matutina.

"Ahora tenemos un último día en pista antes de viajar a Melbourne. Aunque hemos recuperado el rodaje perdido en el primer test, todavía tenemos un programa muy cargado que completar.

"Tengo muchas ganas de volver a salir a pista por la tarde y estoy concentrado en ayudar al equipo a salir de Bahréin en la mejor posición posible. Hemos visto nuevamente hoy trabajos impresionantes en vueltas individuales y tandas largas por parte de nuestros competidores, por lo que seguir sumando kilometraje el viernes es muy importante."

Las fotos del viernes de las pruebas de la F1 en Bahréin

Esteban Ocon, Haas F1 Team

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Mattia Binotto, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Sergio Pérez, Cadillac Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Carlos Sainz, Williams

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Alexander Albon, Williams

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Esteban Ocon, Haas F1 Team

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Carlos Sainz, Williams

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Esteban Ocon, Haas F1 Team

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Oliver Bearman, equipo Haas F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
George Russell, Mercedes

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Alexander Albon, Williams

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Lawrence Stroll, Aston Martin

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Mattia Binotto, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Sergio Pérez, Cadillac Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
George Russell, Mercedes

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Carlos Sainz, Williams

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

La última jornada de los test de Bahrein 2026, en imágenes
Fórmula 1
50
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Vasseur: Ferrari logró el mejor tiempo el viernes, pero Australia será diferente

Comentarios destacados

Más de
Lydia Mee

Lawrence Stroll comprará los derechos de nombre de Aston Martin F1 por casi 70 millones

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Lawrence Stroll comprará los derechos de nombre de Aston Martin F1 por casi 70 millones

Por qué Coulthard cree que la F1 2026 frustrará a Hamilton, Verstappen y Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Por qué Coulthard cree que la F1 2026 frustrará a Hamilton, Verstappen y Alonso

Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026
Más de
Sebastian Vettel

Sebastian Vettel advierte: Fórmula 1 debe explicar ahora qué está pasando exactamente

Fórmula 1
Fórmula 1
Sebastian Vettel advierte: Fórmula 1 debe explicar ahora qué está pasando exactamente

Sebastian Vettel habla con Max Verstappen sobre correr las 24 Horas de Le Mans

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sebastian Vettel habla con Max Verstappen sobre correr las 24 Horas de Le Mans

Por qué Steiner cree que Max Verstappen no vivirá un escenario a lo Vettel

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Steiner cree que Max Verstappen no vivirá un escenario a lo Vettel
Más de
Mercedes

La nueva era de la F1: 9 historias que queremos ver desarrollarse en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
La nueva era de la F1: 9 historias que queremos ver desarrollarse en 2026

Wolff: El drama de la relación de compresión, "una tormenta en un vaso de agua"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Wolff: El drama de la relación de compresión, "una tormenta en un vaso de agua"

Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales

Últimas noticias

Sebastian Vettel revela su predicción para el campeón 2026 de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sebastian Vettel revela su predicción para el campeón 2026 de F1

Vasseur: Ferrari logró el mejor tiempo el viernes, pero Australia será diferente

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vasseur: Ferrari logró el mejor tiempo el viernes, pero Australia será diferente

Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento