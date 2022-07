¿Quién reemplazará a Vettel en Aston Martin tras su retiro de la F1?

Cargar reproductor de audio

El anuncio del retiro del alemán ha dado un vuelco al mercado de pilotos y ha abierto un abanico de posibles escenarios que podrían afectar a varios equipos.

La conclusión es que Aston Martin no tiene un plan definitivo. Aunque el retiro de Vettel siempre fue una posibilidad, y obviamente fue un tema de conversación entre el ex campeón del mundo y el propietario del equipo, Lawrence Stroll, en las últimas semanas, también estaban discutiendo los términos de una extensión de contrato.

Obviamente, el equipo no podía esperar eternamente para tomar una decisión, pero no fue hasta esta semana cuando Vettel dejó claras sus intenciones, y así comenzó oficialmente la búsqueda de un sustituto.

Al final la decisión es de Lawrence Stroll, pero la tomará con el aporte de la alta dirección, incluyendo el director del equipo, Mike Krack; el director técnico, Andy Green; el director deportivo, Andy Stevenson, y el director de rendimiento, Tom McCullough.

Aston Martin se encuentra, por supuesto, en una situación especial, ya que Lance Stroll está en el otro coche, e inevitablemente cualquier decisión tiene que tener en cuenta esa compleja dinámica.

Al contratar a Vettel, Stroll padre sabía que estaba adquiriendo a un tipo que era campeón del mundo, pero también a un jugador de equipo que podría ser una influencia positiva para su hijo.

Además, Aston Martin es un fabricante de coches, y hay consideraciones de marketing. La elección de Vettel estuvo influenciada por las relaciones públicas positivas que aportaría, e inevitablemente Stroll querrá, si es posible, llevar a alguien con un perfil alto, como un ganador de carreras probado.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A pesar de cualquier otra consideración, el primer nombre lógico de la lista tiene que ser el del piloto reserva, Nico Hulkenberg, que corrió para el equipo en sus días de Force India en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016.

Volvió para hacer tres apariciones como reemplazante de última hora en Racing Point en 2020, y sustituyó a Vettel en Aston en las dos primeras carreras de esta temporada. También realizará un test de Pirelli para Aston en Hungría la próxima semana, lo que le dará un valioso kilometraje en pista con el AMR22.

Hulkenberg está disponible, será fácil tenerlo en un contrato de un año para 2023 mientras se mantienen todas las opciones abiertas para 2024, y por supuesto es bien conocido por el equipo.

"Checo", sobre Vettel y el precio de estar en F1: Pérez: "No pagaría el precio de correr en F1 de no estar en Red Bull"

Cumple 35 años en tres semanas, y como tal es menos de dos meses más joven que Vettel, pero como hemos visto en los últimos años los pilotos de hoy en día pueden correr hasta los cuarenta años.

También puede seguir siendo la opción de reserva en las próximas semanas durante el tiempo necesario para que el equipo explore otras opciones y tal vez decida finalmente que es la mejor opción, al menos para 2023. ¿Pero es realmente el hombre que quiere el equipo?

Una alternativa obvia es Fernando Alonso. Stroll se interesó por el español antes de contratar a Vettel, y encaja en el perfil de ser un campeón del mundo y un ganador que puede aportar amplios conocimientos técnicos, así como el perfil de marketing que Stroll necesita en Aston. La salida de Alpine también abriría un asiento para Oscar Piastri y mantendría contento a la escudería de Enstone.

La desventaja es el bagaje que algunos en el campamento de Aston podrían temer que Alonso traiga. Tiene la reputación de ser un perturbador y de buscar sus propios intereses, y eso no encaja con el trabajo de ser el compañero de equipo de Lance Stroll.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dicho esto, gran parte de esa reputación se remonta a sus días en McLaren-Honda, y en sus dos años en Alpine todo ha sido generalmente muy optimista.

Si no es Alonso, ¿quién? La lista de grandes nombres que acaban contrato y que podrían ver al Aston como una mejora es muy corta. Alex Albon es uno de ellos, y podría ser una opción interesante. Sin duda, encajaría en el proyecto de no causar problemas con su compañero de equipo.

Mick Schumacher también está fuera de contrato en Haas, y sin duda Vettel estará hablando bien de su protegido. Además, sería muy bueno para el marketing. Pero, ¿ha hecho el joven lo suficiente para convencer a la gente del Aston? ¿Y estaría dispuesto a cortar sus lazos con Ferrari?

Otro posible candidato es Daniel Ricciardo, que en teoría todavía tiene contrato con McLaren. Sin embargo, podría ser descartado por McLaren o salir de una "manera controlada" que convenga a todas las partes si se le ofrece un acuerdo con Aston. Eso abriría un asiento para Colton Herta o alguien más que McLaren quiera promover.

Ricciardo cumple muchos requisitos, pero ¿querrá Aston aceptar a alguien que ha tenido tantas dificultades en McLaren y que muestra pocos signos claros de salir del agujero en el que se encuentra?

Si Aston no se queda con Alonso, no querrá a Piastri: Stroll no querrá hacerse con el protegido de un equipo rival, entrenarlo y enviarlo de vuelta a Enstone y al antiguo jefe de Aston, Otmar Szafnauer...

Hay otro novato que podría ser una apuesta externa. Nyck de Vries está muy bien valorado en el paddock, y sus recientes presencias en primeras prácticas con Williams y Mercedes no lo han perjudicado.

Nyck de Vries, piloto de pruebas y de reserva de Mercedes en F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Está en la lista de reservas de Aston, en las carreras en las que no está Hulkenberg, y por lo tanto ha habido algún contacto. Aston también tiene todavía dos sesiones de novatos de FP1 para realizar este año, durante las cuales pueden evaluarlo.

No hay que olvidar que el equipo utiliza motores Mercedes y que hay todo tipo de conexiones entre Stroll y Toto Wolff que harían que un acuerdo de este tipo fuera indoloro. Y sería muy fácil para Mercedes cederlo a Aston sin ningún vínculo contractual con el equipo de Brackley, por lo que pertenecería a Stroll sin ningún compromiso.

Va a ser fascinante ver cómo se desarrolla todo esto.