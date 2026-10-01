Seguidores de McLaren reviven la polémica con Colapinto tras reciente entrevista

Lando Norris ya se ha disculpado dos veces por su arrebato en Bakú: una en privado ante Franco Colapinto y otra públicamente en Instagram. Según cualquier criterio normal, eso debería haber puesto punto final a lo que acabó siendo un fin de semana complicado. Pero los seguidores del actual campeón han encontrado una entrevista de Colapinto con ESPN Argentina y con ello han descargado su frustración en la sección de comentarios de Reddit dedicada a la F1.

Tras una reinicio con coche de seguridad en la segunda mitad del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto bloqueó los neumáticos al intentar adelantar por el interior de la curva 1. Su Alpine chocó con el del francés, Pierre Gasly, quien a su vez chocó contra Norris.

Los tres coches quedaron fuera de la carrera. Norris quedó molesto por cómo había terminado su carrera y descargó su ira ante los micrófonos que le esperaban en la zona de prensa lanzando críticas contra Colapinto de las cuales luego se arripintió.

"No lo he visto. Simplemente me han sacado de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas", declaró Norris a los medios. "Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero. Todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa forma de pilotar no merece estar en la Fórmula 1".

Colapinto se lo tomó con deportividad, disculpándose ante su equipo y ante la escudería de McLaren, y pagará una penalización de cinco puestos en la parrilla este fin de semana.

Una vez que se calmó, Norris se disculpó con Colapinto y, desde entonces, ha publicado lo siguiente en las redes sociales: "Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Sé que no debí hacerlo y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa; me equivoqué. Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de competir al límite.

"Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a competir este fin de semana".

Verstappen y Norris, dos campeones diferentes

La entrevista con ESPN fue una oportunidad para Colapinto de dejar atrás lo ocurrido este fin de semana.

"Está claro que se pasó de la raya", dijo Colapinto cuando le preguntaron si Norris se había excedido. "Además, él es el que más habla del odio y todo eso, o al menos lo hacía hace dos años, cuando eso era lo que más le importaba en la vida. Hacer ese tipo de comentarios... Creo que nosotros también somos, por así decirlo, los portavoces de lo que transmitimos a los aficionados, y decir esas cosas está mal, sobre todo en el calor del momento".

Continuó comparando la reacción de Norris con la de Max Verstappen cuando el piloto de Mercedes Kimi Antonelli chocó con él durante el Gran Premio de Austria del año pasado.

"No deberíamos hacerlo, sobre todo un campeón, ¿verdad? Quizá Max no lo haría, o Max no lo hizo cuando ocurrió lo mismo con Kimi, fue exactamente lo mismo. Y él aceptó la disculpa de Kimi muy rápidamente, ¿no? Así que, sí, creo que obviamente son campeones diferentes, pero esas son cosas que hay que evitar. Y, de todos modos, él lo sabe y se disculpó conmigo. Yo también me disculpé con él por haberlo sacado de la carrera, y sí, todo está bien, obviamente".

Los usuarios de la página de F1 en Reddit no lo vieron como un gesto de paz. En cambio, uno comentó: "Vaya manera de no calmar los ánimos", mientras que otro añadió: "Básicamente, ha vuelto a avivar el fuego".

"Creo que lo de “campeones obviamente diferentes” es lo que va a dar la nota", predijo otro, mientras que otro cuestionaba la necesidad de meter a Verstappen en el asunto: "No entiendo por qué sigue metiendo a Max en esto; el incidente no tuvo nada que ver con Max en absoluto".

McLaren se marchó de Bakú sin puntos y con un agujero del tamaño de un Alpine en uno de sus MCL40. Y aunque Norris y Colapinto puedan haber pasado página, los aficionados no parecen haberlo superado.