Semana 1 F1 test Bahréin 2026: Quién conduce y cuándo en Sakhir
La temporada 2026 de Fórmula 1 comienza oficialmente esta semana en Bahréin con la primera de las dos pruebas de tres días.
Los 11 equipos de Fórmula 1 participarán con un coche cada uno durante los tres primeros días de pruebas, que se celebrarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero. Motorsport.com estará presente para ofrecerte las últimas noticias y opiniones desde el paddock, así como los tiempos en directo.
Los coches saldrán a la pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, hora local de Bahréin. A continuación se muestra cómo los equipos dividirán sus alineaciones cada día, aunque la mayoría de ellos han optado por repartir a sus pilotos entre las sesiones de la mañana y la tarde. Esta información general se irá actualizando.
Alineaciones de la semana 1 de los test en Bahréin
|Equipo
|Miércoles
|Jueves
|Viernes
|McLaren
|Mercedes
|Russell / Antonelli
|Antonelli / Russell
|Russell / Antonelli
|Red Bull
|Ferrari
|Williams
|Sainz / Albon
|Albon / Sainz
|Sainz / Albon
|Racing Bulls
|Aston Martin
|Stroll
|Alonso
|Stroll
|Haas
|Ocon
|Bearman
|Bearman / Ocon
|Audi
|Bortoleto / Hulkenberg
|Hulkenberg / Bortoleto
|Bortoleto / Hulkenberg
|Alpine
|Colapinto / Gasly
|Gasly
|Colapinto
|Cadillac
|Bottas/Pérez
|Pérez/Bottas
|Bottas/Pérez
La segunda prueba de tres días se celebrará la semana siguiente, del 18 al 20 de febrero, antes de que el circo de la F1 se traslade a Australia para la apertura de la temporada 2026 el 8 de marzo.
Seguiremos actualizando esta información a medida que se anuncien más sesiones de pilotos antes de la prueba de Baréin.
Los equipos probaron sus monoplazas de 2026 en Barcelona a finales de enero.
Foto: McLaren
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford
Cómo las expectativas de Aston Martin y Honda se relaciona con el diseño de Newey
Airbags en la Fórmula 1: una idea (casi) olvidada por la FIA
Por qué Norris predice que las reglas 2026 crearán más "caos" en las carreras
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados