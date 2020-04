Cuando Senna le negó un autógrafo a Massa y la lección para Schumacher

En una conversación a través de Instagram con Motorsport.com, el ex piloto de Ferrari en la Fórmula 1 contó cómo lo marcó para su carrera el día en que se cruzó con Senna y este no se detuvo un momento para firmarle un autógrafo.

"Cuando era niño, desafortunadamente Senna me negó un autógrafo. Eso fue muy difícil para mí porque era un niño con el papelito en la mano junto con otros dos o tres que estaban conmigo", recordó Massa, actual piloto del equipo Venturi en la Fórmula E.

"Me quedé sin el autógrafo de Senna y fue algo que tomé para toda mi vida. Llegué a la F1, logré ser un piloto de F1, logré correr en grandes equipos, como Ferrari, y siempre tengo a mucha gente pidiéndome un autógrafo. Y nunca pude no hablar con un niño, porque siempre recordé ese momento.

Ese momento que vivió con el tres veces campeón del mundo de F1 Massa lo usó para enseñarle una lección a Michael Schumacher cuando ambos compartían equipo en Ferrari.

"Una vez estábamos en una cena con Schumacher en Barcelona. Era el fin de semana de la carrera de F1 (el GP de España) y fuimos a cenar a un pequeño pueblo cerca de Montmeló".

"Era un pueblo muy pequeño y estábamos él, Jean Todt, Nicolas Todt y yo. Y entonces, cuando salíamos del restaurante, Schumacher se subió al auto y todo el pueblo estaba detrás de él", continuó el brasileño.

"Salió, se subió al auto y yo también me subí. El conducía siempre, estaba al volante y esperando a que toda la gente se subiera al auto para que saliéramos. Y alrededor del auto había mucha gente esperando y golpeando la ventanilla para pedirle un autógrafo y él ni siquiera se movía. Había un niño pequeño con la cara pegada al cristal pidiendo 'por el amor de Dios, dame tu autógrafo, haz algo, abre la ventanilla', no sé, cualquier cosa. Y ese niño me estaba volviendo loco".

"Pensé que no es posible, no es posible que no le abra. Así que le di un codazo (a Schumacher) y le dije: 'Michael, por el amor de Dios, al menos para el niño. Hazlo, por favor', recordó Massa.

"Luego (Schumacher) miró, bajó la ventanilla, le dio el autógrafo al niño, lógicamente dio unos diez autógrafos más, y luego nos fuimos. Luego le conté la historia de lo que había sucedido (con Senna) y él disfrutó escuchándola".

No te vayas sin ver: todos los pilotos que ganaron con Ferrari en la Fórmula 1