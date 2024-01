El legendario confidente de Senna que puso fin a 35 años en la F1

No, no nos referimos a Franz Tost, ex jefe de Toro Rosso y AlphaTauri, que con razón recibió una calurosa despedida en el paddock de Abu Dhabi, sino a Josef Leberer, fisioterapeuta pionero y toda una leyenda del paddock como su compatriota.

A sus 64 años, siempre ha huido de los focos, por lo que no es tan conocido por el público general. Pero dentro del paddock es venerado como un pionero, después de haber trabajado como entrenador y confidente de Ayrton Senna en McLaren y Williams, antes de encontrar un hogar en Sauber durante los últimos 27 años.

Leberer, protegido del famoso médico Willi Dungl, fue recomendado a Ron Dennis por Niki Lauda, otro icono austriaco, y se unió a McLaren desde la primera carrera de la temporada de 1988 en Río de Janeiro. No tardó en entablar una buena relación tanto con Senna como con Alain Prost, pero fue finalmente el astuto brasileño quien vio el potencial de contar con Leberer como su entrenador personal.

En 2017 nos sentamos con Leberer para repasar en profundidad el vínculo especial que desarrolló con el astro brasileño hasta su fatal accidente en San Marino en 1994.

Por aquel entonces, ese papel era relativamente nuevo, y Leberer era un hombre orquesta encargado del entrenamiento, la fisioterapia, la nutrición y el coaching mental.

"Fue una oportunidad fantástica", afirma. "Quiero decir, empezar en McLaren en Fórmula 1 con Senna y Prost... ¿qué más se puede pedir? Desde entonces, he trabajado con muchos otros campeones del mundo, como Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen o Sebastian Vettel. Trabajar con la nueva generación también fue muy emocionante. Esto es lo que me seguía impulsando.

"En aquel momento, Dennis comprendió que los equipos de F1 invierten mucho dinero en los coches y la tecnología, pero que el piloto es el activo más importante. El piloto es el eslabón más fuerte, pero también puede ser el más débil de la cadena".

Foto: Sutton Images Gerhard Berger, McLaren se relaja con el gurú del fitness Josef Leberer

"Lo que hacíamos en nutrición ya era incluso más de lo que hacen ahora, porque yo mismo cocinaba. Lo adaptaba todo al piloto. Todos vienen de culturas diferentes, así que hay que tenerlo en cuenta".

"Hacía el entrenamiento, la terapia, la parte mental y la nutrición, así que adquirí un conocimiento muy bueno del individuo con el que trabajaba".

Cuando se le pidió que comparara cuánto ha cambiado la F1 a lo largo de los años desde el punto de vista de la preparación de los pilotos, la creciente complejidad de la maquinaria moderna también ha tenido su impacto en la preparación de los pilotos y ha dado a los cerebros más rápidos al volante una ventaja sobre la competencia.

"En la Fórmula 1, la tecnología ha cambiado tanto que es increíble. Pero, por otro lado, las exigencias a los pilotos son más o menos las mismas, aunque se apliquen de forma diferente", explica Leberer.

"Yo diría que hoy en día es muy difícil para los jóvenes pilotos a nivel intelectual. Tienen que dominar todos estos sistemas, estrategias y tecnologías con tan poco tiempo y pocas pruebas. No es fácil combinar todo eso con tu propio estilo de conducción para obtener el máximo rendimiento en la pista. Están sometidos a mucha presión".

"En los primeros tiempos conducir era físicamente más duro. Y cuando sabías lo que podía pasar si tenías un accidente... había mucha presión al respecto. Pero ahora es una presión completamente diferente".

"Antes, los pilotos tenían que tomar muchas decisiones por sí mismos, pero ahora tienen muchos datos que intentar comprender".

"Hay tanta información que llega mientras tienen que conducir y hablar por la radio. Sólo la vuelta a la parrilla es mucho. La imposición cognitiva hoy en día es altísima. Al principio, algunos jóvenes pilotos pueden quedarse completamente paralizados".

"Un buen ejemplo es Fernando (Alonso). Este tipo es increíble. Es de la vieja escuela, pero tiene una capacidad increíble. Sabe dónde están los otros coches, sabe cuánto durarán los neumáticos, sabe cuál será la estrategia de cada uno".

"Tienes que tener una comprensión tridimensional de lo que estás haciendo. Si tienes que empezar a pensar, ya es demasiado tarde. Y esto marca la gran diferencia entre los mejores pilotos y los demás. Toman la decisión correcta en el momento adecuado, bajo presión".

"Por eso cobran 30 millones o más, y los demás tienen que pagar".

Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Josef Leberer, entrenador de Alfa Romeo Racing

En un entorno tan exigente mentalmente, en el que los pilotos se juegan la vida cada vez que se suben a un coche, está claro que la preparación mental lo es todo. Eso también significa ocuparse de la salud mental, que antes era un tabú pero que, afortunadamente, se ha vuelto un tema cada vez más abierto en los últimos años.

Muchos de los pilotos actuales, como Sergio Pérez, Lando Norris, Alex Albon y Pierre Gasly, han hablado abiertamente de su trabajo con psicólogos deportivos para mejorar su rendimiento o superar momentos difíciles.

Leberer aplaude que el estigma que rodea a los problemas de salud mental esté empezando a desaparecer. Pero incluso hace 35 años ya estaba muy centrado en el tema, convirtiéndose en una especie de entrenador mental por defecto simplemente por pasar tanto tiempo con Senna.

"Para nosotros no era nada nuevo", afirma. "Por eso me emocionaba y me interesaba este tipo de deporte, porque el aspecto mental es enorme. Cuando tienes que concentrarte en tantas cosas, tienes que mantener tus emociones bajo control y entender cómo funciona tu sistema nervioso autónomo".

"Al principio, nadie quería mostrar ninguna debilidad. No querían hablar de ello con los directivos ni con nadie. Pero ahora entienden lo importante que es diagnosticar cuál es el problema".

"No estudié psicología académicamente, pero me gustaría creer que aprendí y estudié psicología de forma real, práctica y demostrable al entrenar, preparar y cuidar a múltiples pilotos de F1, muchos de los cuales llegaron a ser campeones del mundo. A lo largo de 40 años de trabajo con pilotos de F1 adquieres muchos conocimientos y eso facilita las cosas si tienes una buena relación con estos chicos".

"Cuando trabajas juntos día y noche, siempre haces un poco de psicología o entrenamiento mental aunque no sea una sesión oficial".

"Incluso Senna comprendió realmente lo importante que es calmarse por la noche, cambiar tus pensamientos, intentar que la gente no te provoque y bajar la tensión".

"Si quieres rendir al 100% mañana y durante los próximos dos años, tienes que cuidarte. Dormir es muy importante. Puedes tener un talento enorme, pero tienes que utilizarlo correctamente y no sobrecargarlo".

Foto de: Josef Leberer Josef Leberer, Damon Hill, Williams

Echando un vistazo al currículum de Leberer, su trayectoria profesional ha estado definida por un enorme sentido de la lealtad. Estuvo al lado de Senna hasta Imola 1994 y en 1997 encontró un nuevo hogar en Sauber, donde ha permanecido los últimos 27 años.

"Sí, forma parte de mi carácter, así me educaron", responde. "En primer lugar, todo con McLaren era un poco más fácil cuando ganas mucho. Y luego entrar en una empresa nueva y joven en Sauber fue muy emocionante".

"La gente allí era sensacional, en primer lugar Mister (Peter) Sauber, y siempre tuve y sigo teniendo una muy buena relación con la gente de allí".

Pero aunque su pasión y su empuje siguen intactos después de 35 años en el circo de la Fórmula 1, a los 64 años Leberer decidió que era hora de dar un paso atrás.

El GP de Abu Dhabi de 2023 fue su último gran premio como fisioterapeuta itinerante con Sauber, pasando a desempeñar un papel de embajador con la escudería de Hinwil. Eso también le dará más tiempo para centrarse en proyectos personales, como su participación en el desarrollo de herramientas de realidad aumentada que se centran en combinar la actividad física con la activación cognitiva, una de sus mayores pasiones.

El hecho de que Leberer se marche el mismo fin de semana que Tost es una feliz coincidencia, y como este último bromea diciendo que ahora tendrá más tiempo para ir a esquiar, Leberer está deseando unirse a su amigo en las pistas.

"Nos conocemos bastante bien. Yo soy de Salzburgo y él del Tirol, pero vivo no muy lejos de él. Es un gran tipo, un hombre muy centrado. Seguro que vamos a esquiar juntos".

Cuando se le preguntó por qué había llegado el momento de dar un paso atrás, Leberer sonrió: "¿Por qué ahora? Esa es siempre la pregunta. Ya tengo 64 años, pero me siento todavía muy joven".

"Estoy contento de haber estado tantos años en la F1. Y he visto a muchos pilotos ir y venir, mientras yo sigo aquí. Pero ahora es el momento de irme mientras aún soy lo suficientemente joven para dar el siguiente paso".

"Hace poco, cofundé un proyecto llamado ARCKfit, que significa Augmented Reality Cognitive Kinetic Fitness".

"Es la culminación de todo en lo que he trabajado desde que empecé a trabajar con Ayrton. He aprovechado todos los años entrenando física, mental y cognitivamente a los mejores atletas del mundo y luego lo he reunido todo de forma que los jóvenes pilotos, otros atletas e incluso los niños puedan beneficiarse de ello, utilizando tecnología de vanguardia".

"Es algo que me gustaría hacer utilizando los contactos que tengo, ya que todavía no estoy fuera del negocio", dijo.

"En cuanto a mi papel de embajador en Sauber, estoy encantado de compartir mi experiencia. Podría ser con seminarios, ayudando a gente nueva a entrar en el equipo, o con VIPs y socios. Lo que necesiten".

"Pero me estoy haciendo un poco mayor y más sabio. Siempre me he ocupado de los pilotos, ahora es el momento de centrarme más en mi pasión y en mis intereses empresariales".

"Espero poder ayudar a muchos más atletas en lugar de sólo a pilotos individuales".