¿Sepang, la primera carrera bajo la lluvia de 2026? Según Pirelli, sería "el circuito perfecto"

Según numerosos pilotos, equipos y Pirelli, el circuito de Sepang sería el lugar perfecto para la primera carrera bajo la lluvia de la Fórmula 1 de 2026. Al fin y al cabo, hasta ahora no ha habido ni una sola sesión con pista mojada en toda la temporada. Por lo tanto, quedan muchas preguntas sin respuesta.

"Este es el mejor lugar para probar los neumáticos intermedios y los de lluvia", afirma Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli. "Me gustaría recabar algo de información, porque siempre es útil obtener no solo comentarios basados en nuestras pruebas, sino también de las carreras normales con todos los pilotos y equipos".

"Como ingeniero, sinceramente, me gustaría tener más opiniones y más datos con los que trabajar. Y sí, este es el circuito perfecto para la lluvia".

¿Carrera bajo la lluvia en Sepang? Según los pilotos, "una buena prueba"

Esta opinión la comparte, entre otros, el piloto de Alpine Pierre Gasly. "Si hay algún circuito esta temporada que se preste a una carrera bajo la lluvia, sin duda es este", afirma. "También puedes preguntarme por las condiciones tan extremas y frías de [Las Vegas], y sí, allí también podría [llover]. Pero entonces todo sería sin duda más complicado".

"Este circuito", dice Gasly, "es realmente duro. Hace mucho calor y, además, hay muchos desniveles. Por eso, el agua debería drenarse bien. Así que no habría ningún problema".

"Probé [los neumáticos] en enero en Silverstone", explica el piloto de Alpine. "Fue horrible. Luego probamos en Magny-Cours con temperaturas muy bajas, lo que no me dio nada buena sensación. Creo que aquí debería ir mucho mejor".

"Si llueve, sin duda será una buena prueba", opina el piloto de Williams, Carlos Sainz. "También será una buena prueba para el reglamento, porque creo que, con todos los problemas que tenemos con las reducciones de marcha, la recuperación de energía, la potencia y la variabilidad de una curva a otra, el asfalto mojado supondrá sin duda un reto".

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Sainz destaca, entre otras cosas, que la unidad de potencia, con su elevado par motor, no facilitará precisamente el juego de vaivén bajo la lluvia. El piloto de Red Bull, Isack Hadjar, se muestra extremadamente escéptico y explica:

"Si hubiera mucha agua en la pista, la carrera sería extremadamente peligrosa. Por eso, sin duda, me encantaría que hubiera una sesión de entrenamiento bajo la lluvia o una clasificación en mojado. Pero en carrera, con toda esa energía, eso probablemente provocaría un caos considerable en estos momentos".

Hasta ahora, los pilotos han tenido sobre todo grandes problemas para que los neumáticos intermedios alcancen la temperatura adecuada. Por eso, la preocupación ante condiciones de pista fría es enorme.

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En Miami y Montreal, Pirelli esperaba obtener información valiosa. Aunque se había anunciado lluvia para ambos fines de semana de carrera, al final ambos eventos en Norteamérica se disputaron en seco.

En el Gran Premio de Miami, la temperatura habría sido relativamente cálida, mientras que en Montreal las temperaturas frescas podrían haber servido de laboratorio de pruebas. Además, en el Circuito Gilles Villeneuve ya de por sí resulta bastante difícil llevar los neumáticos Pirelli al rango de funcionamiento adecuado.

Sin embargo, en 2026, los equipos y los pilotos no solo tendrán que adaptarse a los nuevos neumáticos de lluvia de Pirelli. Por motivos de seguridad, en condiciones de lluvia se limitará la energía eléctrica y el modo "Boost" se desactivará por completo.

Si surgieran problemas con los neumáticos de lluvia, estos serían muy diferentes de las preocupaciones que se plantean en Montreal. En lugar de una temperatura insuficiente en los neumáticos, Sepang plantea exactamente lo contrario.

En este sentido, no solo la temperatura, sino también el estado de la pista desempeñan un papel importante. Ambos factores ya han dado dolores de cabeza a los pilotos en los entrenamientos libres.

Berra destaca que, incluso con la pista húmeda, existe el riesgo de que los neumáticos se sobrecalienten, sobre todo si la pista se seca rápidamente.

¿El riesgo de monzón no supone un problema para Pirelli?

En el pasado, Sepang era famoso —o más bien infame— por las carreras de Gran Premio disputadas en condiciones de monzón. En 2001 se vivieron escenas memorables, con numerosas salidas de pista y el caos en boxes de Ferrari, mientras que el Gran Premio de Malasia de 2009 tuvo que suspenderse incluso antes de tiempo.

A pesar de ello, Berra considera que el circuito alternativo para el Gran Premio de Baréin es una oportunidad excelente para probar los neumáticos de lluvia de Pirelli.

"Si llueve aquí", afirma el ingeniero jefe, "cae una gran cantidad de agua. Creo que, en ese caso, se preferirían los neumáticos de lluvia para pista completamente mojada. En cierto modo, es algo único, porque sabemos que los equipos suelen preferir los intermedios".

"Sin embargo, también sabemos que aquí suelen darse condiciones de monzón, y en ese caso simplemente hay que evacuar suficiente agua".

Ni siquiera Berra puede responder con certeza si al final lloverá de verdad. El ingeniero jefe destaca que probablemente se trate de la primera temporada en la que, tras 16 fines de semana de carrera, aún no se ha celebrado ni un solo Gran Premio en condiciones húmedas.

"Pero si llueve, los neumáticos de lluvia para pista muy mojada seguramente no se descartarán, a pesar del posible sobrecalentamiento. Con un nivel de agua elevado, [el neumático de lluvia para pista muy mojada] funcionaría sin duda muy bien".