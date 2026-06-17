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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Serena Williams celebra la histórica victoria de Hamilton en Barcelona

Serena Williams elogió públicamente a Lewis Hamilton después de que el siete veces campeón de Fórmula 1 consiguiera su primera victoria en un gran premio con Ferrari en Barcelona

Lydia Mee
Publicado:
Serena Williams

La leyenda del tenis Serena Williams fue una de las primeras figuras del deporte fuera de la Fórmula 1 en felicitar a Lewis Hamilton tras su contundente victoria en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.

Hamilton, ahora en su segunda temporada con Ferrari, ejecutó una estrategia de tres paradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya el domingo por la tarde. La victoria del británico marcó su triunfo número 106 de su carrera y el primero con Ferrari.

Acudiendo a las redes sociales poco después de la bandera a cuadros, la campeona de 23 Grand Slams publicó en su historia de Instagram: "Nunca lo olvides. Te quiero hermano", junto a la publicación que Hamilton había compartido con el título: "RECUERDA QUIÉN ERES."

 

Novak Djokovic, que asistió al Gran Premio de Barcelona-Catalunya y ondeó la bandera a cuadros, también publicó sobre la victoria de Hamilton, escribiendo simplemente: "Grandeza."

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Después de una difícil primera temporada con Ferrari en 2025, Hamilton se ha recuperado esta temporada. Logró su primer podio con la escudería de Maranello al conseguir un tercer puesto en el Gran Premio de China y dos segundos puestos en Canadá y Mónaco antes de lograr su primera victoria con el equipo.

El siete veces campeón se refirió a los momentos bajos que soportó en los últimos años al reflexionar sobre este momento histórico. "Para todos los aficionados, esta victoria es para ustedes. No podría haber llegado a este momento sin el apoyo de todos ustedes. Han permanecido a mi lado", escribió como parte de una publicación en Instagram.

"Ha habido tiempos oscuros, tiempos en los que la negatividad ganó y me sentí inútil y la esperanza parecía imposible. Todos ustedes me dijeron que recordara. Que recordara luchar, que recordara seguir adelante. Que recordara quién soy. Esta victoria es tan suya como mía. Gracias, Team LH, gracias, Tifosi. Sigamos adelante."

Hamilton ahora está a 41 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación de pilotos.

 

Fotos del GP de Barcelona-Catalunya - Domingo

Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

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Carlos Sainz, Williams

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Novak Djokovic arrives in the paddock.

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Franco Colapinto, Alpine

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Franco Colapinto, Alpine

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del GP de Barcelona de F1 2026
Drivers' parade

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Franco Colapinto, Alpine

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Esteban Ocon, equipo Haas F1

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Charles Leclerc, Ferrari

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Flavio Briatore, Alpine

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Charles Leclerc, Ferrari

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Ayao Komatsu, equipo Haas F1

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Lewis Hamilton, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Lando Norris, McLaren

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Aficionados

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

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El equipo de Ferrari se reunió en la ceremonia del podio

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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