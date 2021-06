Sergio Pérez espera una renovación "sin contratiempos" con Red Bull

El piloto mexicano parece haber dejado atrás su período de adaptación tras incorporarse a Red Bull este año y en las dos últimas carreras ha logrado una victoria en Bakú y un podio en Paul Ricard, siendo además un factor para complicar la estrategia de Mercedes contra Max Verstappen.

Pérez firmó en diciembre pasado un acuerdo por un solo año con el equipo de Milton Keynes y siempre estuvo claro que el de Guadalajara debería ganarse en la pista la posibilidad de seguir en uno de los equipos top de la Fórmula 1.

Christian Horner ya fue consultado por el tema de la renovación tras el triunfo de "Checo" en Azerbaiyán, a lo que el jefe de Red Bull respondió que aún era muy pronto para tener una decisión al respecto.

Pérez fue preguntado por el asunto este jueves en la previa del GP de Estiria y el mexicano se mostró en sintonía con Horner en cuanto a que hay que esperar, aunque deslizó que espera que llegue sin problemas... y que no se demore demasiado

"Creo que ahora mismo estamos tan ocupados con las carreras, ya sabes, tres seguidas, y habrá algún tiempo de inactividad en el que podremos hablar de ello y espero que no lleve mucho tiempo, ya sabes, porque no tengo buena experiencia cuando tardas tanto", comentó Pérez.

"Pero lo veo como algo natural. Ya sabes, una vez que te sientes cómodo en un equipo, trabajando con ellos y el equipo trabajando contigo, es algo que naturalmente debería suceder sin contratiempos. Y deberíamos sacarlo de la temporada y centrarnos en lo correcto", agregó.

Pérez se encuentra en un muy buen momento y su tercer puesto en el pasado GP de Francia marcó la primera vez que termina en el podio en carreras consecutivas en la Fórmula 1.

"Obviamente te ayuda en términos de confianza", dijo hoy al respecto. "Siempre es bueno obtener buenos resultados fin de semana tras fin de semana en diferentes trazados, en diferentes condiciones. Así que estoy deseando continuar (la racha) y no veo ninguna razón por la que este fin de semana no podamos ser también muy competitivos. Mi adaptación al coche es cada vez mejor y hay muchas cosas positivas que tomar de esta temporada hasta ahora".

"Checo" Pérez tiene hasta ahora ocho participaciones en la F1 en el Red Bull Ring de Spielberg, donde solamente dos veces inició en el Top 10 pero en tres ocasiones finalizó entre los seis primeros y seis veces llegó en zona de puntos. Ahora con Red Bull, el mexicano aspira a más este fin de semana.

"No tengo un gran recuerdo aquí. Espero (generarlo) este año. No he estado en el podio. Así que espero cambiar eso este fin de semana. Es un gran circuito. Y tengo que decir que, en general, las carreras son siempre buenas. Siempre hay buenas carreras, es una pista en la que se puede correr y en la que te puedes divertir. Así que estoy deseando que llegue", comentó.

