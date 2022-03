Sergio Pérez en contra de las sanciones a los deportistas rusos

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 se ha puesto bajo el escrutinio público mientras se desarrolla el conflicto Rusia-Ucrania por la presencia de un piloto de nacionalidad rusa en la parrilla, Nikita Mazepin, quien está en duda para continuar en la temporada 2022 con el equipo Haas.

Mientras la FIA ha permitido que los pilotos rusos y bielorrusos compitan en sus campeonatos mundiales bajo una bandera neutral, Reino Unido tomó la decisión de que conductores con licencias de esos países no puedan correr en su territorio lo que dificultaría la presencia de Mazepin en el trazado de Silverstone a mediados de año.

Algunos pilotos se han expresado sobre la situación tanto de la invasión de Rusia a Ucrania como la respuesta de sus diversos campeonato. Sebastian Vettel fue claro al decir que no correría en Sochi este año ante el movimiento armado, mientras otros se han mantenido en silencio.

Durante una entrevista con Marca Claro, una sociedad entre el diario deportivo español y la empresa de medios de Carlos Slim, el piloto mexicano Sergio Pérez dio a conocer su postura sobre el conflicto armado, pero también sobre cómo está afectando esto a los deportistas.

“Muchos deportistas se están manifestando así, que están prácticamente en contra de lo que está haciendo su líder, como todo el resto del mundo”; indicó Checo Pérez en el video publicado en el canal de YouTube del medio de comunicación.

“Tristemente hoy en día el deportista ruso lo está pagando de cierta manera. No estoy de acuerdo con ello porque el deportista no tiene la culpa de lo que está haciendo tu presidente. Son tiempos muy difíciles”.

El piloto de Red Bull Racing agregó que, en su opinión, la mayoría de los rusos no concuerda con las acciones de su gobierno.

“Es difícil, es muy sensible, creo que lo principal es que no muchos rusos, yo creo que la mayoría de los rusos no está de acuerdo con lo que está pasando”.

“Lo principal, es muy triste lo que esta pasando a estas alturas, en pleno siglo 21. Lo que está pasando, la verdad, difícil de digerirlo”.