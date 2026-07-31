Sergio Pérez revela cómo el liderazgo "puro" de Verstappen lo hizo un piloto más veloz

Sergio Pérez afirma que observar el liderazgo "puro" del cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen durante los cuatro años que fueron compañeros de equipo en Red Bull, de 2021 a 2024, le convirtió en un piloto más rápido, a pesar del enorme desgaste que supuso compartir equipo con el holandés.

Durante su intervención en el podcast"High Performance", Checo Pérez detalló la dinámica interna de la escudería de Milton Keynes. Aunque el piloto mexicano se ha mostrado muy crítico con el hecho de que el equipo se centrara exclusivamente en el de Verstappen —lo que contribuyó a su salida en 2024—, también habló de la capacidad única de su antiguo compañero de equipo para dirigir el desarrollo del monoplaza y motivar al personal del equipo.

"Después de cuatro años junto a Max, puedo decir que es una fuerza motriz", afirmó Pérez. "Aunque cuenta con todo el apoyo que un piloto de carreras pueda soñar, Max es una fuerza tremenda, un piloto extraordinario y completo en todos los aspectos".

Añadió: "Además, me enseñó de verdad cómo liderar el equipo. Max es un líder nato por la forma en que impulsa a todos los que le rodean a rendir al máximo. Sabe exactamente lo que necesita para ir rápido y en qué aspectos le falta".

"Además, es un trabajador incansable. Así que aprender eso de Max y verlo de primera mano durante cuatro años en coches muy diferentes me ha convertido, sin duda, en un piloto más rápido".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Al profundizar en lo que hace que Verstappen tenga tanto éxito, el piloto de 36 años destacó su capacidad para impulsar al equipo en la dirección correcta. "Impulsar al equipo en una dirección determinada, marcarles el rumbo… No hay muchos pilotos que puedan hacer eso.

"Decirles exactamente en qué fallamos y cómo podemos llegar a donde queremos es algo muy, muy singular que he aprendido".

Pérez fue sustituido en Red Bull por Liam Lawson para la temporada 2025. Tras un año de ausencia de la serie, Pérez fichó por la recién creada escudería Cadillac. Tras la primera mitad de la temporada, ocupa el puesto 22.º en la clasificación de pilotos.