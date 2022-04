Por qué Sergio Pérez está más cerca de Verstappen en la F1 2022

Cargar reproductor de audio

El inicio de temporada de Max Verstappen estuvo muy condicionado por los problemas de fiabilidad de la unidad de potencia Honda. Después de tres carreras, el campeón del mundo sólo es sexto en la clasificación del campeonato, con sólo 25 puntos en su haber en el Gran Premio de Arabia Saudita, precedido por los dos pilotos de Ferrari y Mercedes y también por su compañero de equipo, Sergio Pérez, que también se retiró en la carrera de Sakhir.

La fiabilidad es, obviamente, lo que ha tenido un gran impacto en el inicio de temporada de Red Bull, pero el propio Max no parece haber encontrado todavía el feeling perfecto con el RB18. En comparación con su compañero de equipo, Pérez está más cerca del rendimiento del neerlandés que hace doce meses, tanto en la clasificación como en la carrera. En la clasificación, Verstappen le sacó en Baréin una diferencia de 0s240 a "Checo", que compensó en Yeda ganándole a su compañero 0s241 -y la pole position-, antes de las 86 milésimas (a favor de Max) que separaron a ambos en Melbourne.

Al margen de los problemas de fiabilidad, Verstappen habría cerrado a su favor los Grandes Premios de Baréin y Australia en el enfrentamiento interno con Pérez, que, sin embargo, se vio muy condicionado por el Safety Car en Yeda, una carrera que lideraba con autoridad antes de ir a pits y verse perjudicado por la neutralización. Los problemas de Red Bull son evidentes y están bajo la mirada de todos, pero también hay quienes han señalado que la diferencia entre los dos pilotos de Red Bull ya no es la de 2021. ¿Le pasa algo a Max? Las evaluaciones en el paddock no han llevado a una merma de rendimiento de Verstappen (aunque, como se ha dicho, sus mejores sensaciones con el monoplaza de 2022 están por llegar) sino a un reposicionamiento de Pérez, que parece mucho más cómodo que la temporada pasada.

La llegada de los monoplazas con efecto suelo ha obligado a todos los pilotos a cambiar su estilo de conducción, de forma más o menos consistente, pero no sólo. "Podemos considerar 2022 como una temporada en la que todos los pilotos en pista han cambiado de equipo", comentó uno de ellos, aludiendo a la necesidad de partir de una hoja en blanco en el proceso de conocimiento de los nuevos monoplazas. El año pasado todo fue diferente para Max en la comparación con Sergio", continuó uno de sus contrincantes, "tenía todo bajo control, el coche era de hecho muy similar al de 2020, y en estos casos tienes una gran ventaja. Si la temperatura sube unos grados ya sabes qué hacer, si la pista tiene más agarre ya tienes la contramedida, sabes cómo gestionar la degradación en determinados circuitos, en definitiva, estás en tu 'jardín', son situaciones que ya has vivido y de las que ya has salido el año anterior. Para alguien que viene de otro equipo se trata de descubrir, las dificultades son mucho mayores, y en algunos fines de semana todo se aclara cuando termina la carrera. No es de extrañar que este año sea una historia diferente para Pérez, no tiene el hándicap de la familiaridad, todo parte de cero".

2022 comenzó con todos los pilotos luchando con una base de datos vacía, que tuvieron que empezar a rellenar sesión tras sesión, carrera tras carrera. Además de los monoplazas, que tienen poco que ver con sus predecesores, cada piloto ha tenido que familiarizarse con los neumáticos de 18 pulgadas, y aquí tampoco ha servido de nada el saber hacer de años anteriores.

En ese escenario es explicable que la enorme brecha que separaba a Verstappen de Pérez el año pasado se haya reducido, pero no es un paso atrás para Max, sino un paso adelante para 'Checo'. El año pasado, el mexicano terminó el campeonato del mundo con 190 puntos, menos de la mitad de los 395,5 de su compañero de equipo, un balance decepcionante que le costó a Red Bull el campeonato de Constructores, pero por los primeros comentarios que han surgido esta temporada, Helmut Marko y Christian Horner saben que tienen muchos problemas, pero ya no vinculados a la excesiva diferencia entre sus dos pilotos. Una buena noticia en un escenario que sigue siendo de todo menos optimista.

