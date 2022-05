Coulthard: "Hay que tomar en serio a Sergio Pérez para el título"

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez ha tenido un sólido rendimiento en las primeras carreras del nuevo campeonato de Fórmula 1, habiendo sido segundo en los dos últimos grandes premios en Melbourne e Imola, mientras que potencialmente también podría haber llegado en el podio en las citas de Bahréin y Arabia Saudita, logrando en esta última además la pole position el sábado.

El piloto mexicano se encuentra tercero con 54 puntos, cinco menos que el segundo, su compañero Max Verstappen, y a 32 unidades del líder, Charles Leclerc, a quien llevó al error mientras luchaban por el segundo lugar en el GP de Emilia Romagna.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en la previa del Gran Premio de Miami de F1, David Coulthard destacó la actuación de Pérez en lo que va de 2022, señalando lo cerca que ha estado de Verstappen en comparación con la pasada temporada y señaló que debe ser tomado en cuenta en la disputa por el título.

"Esta generación de coches se ha adaptado, digamos, a su estilo de conducción un poco mejor. Está corriendo más cerca de Max que en la temporada anterior. Así que creo que 'Checo' está en la mezcla. Hay que tomarlo en serio como aspirante al campeonato", aseguró Coulthard en un evento de IWC Schaffhausen realizado en el Miami Beach Golf Club.

"Por supuesto, Max llega con el impulso de haber ganado ese primer título y en muchos sentidos (está) en una fase diferente de su carrera. Pero la pregunta para mí es: ¿merece 'Checo' estar en la Fórmula 1? Sin lugar a dudas. ¿Es capaz de explotar el rendimiento de ese coche? Por supuesto. ¿Puede batir a Max durante toda la temporada? Bueno, eso está en sus manos. Nuestra opinión no cambia nada. Tiene que salir y demostrar que puede", agregó.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Preguntado si creía que Pérez es actualmente el compañero ideal para Verstappen dentro de la organización de Red Bull, Coulthard lo tiene claro: "Sí, creo que son una gran pareja".

"Hay respeto, se comunican bien con los ingenieros. Si a Max no le gustara 'Checo' en el equipo, no estaría en el equipo. Ese es el poder de la posición de Max. Si tenemos en cuenta que hace un par de años, 'Checo' perdió su puesto en Aston Martin porque querían hacer cambios y parecía que estaba fuera de la Fórmula 1, Red Bull dijo que no, que queríamos darte una oportunidad y ahora está firmemente establecido en ese equipo. Y si continúa con las actuaciones que está haciendo ahora, su futuro es seguro en términos de su posición en la Fórmula 1", comentó el subcampeón de 2001 de la máxima categoría.

Pese a la sólida temporada de "Checo", desde Red Bull aseguraron recientemente que van a esperar hasta el receso de verano de la F1 para decidir sobre el futuro del piloto de Guadalajara y Pierre Gasly siempre que puede se candidatea para volver al equipo de Milton Keynes.

Para Coulthard, sin embargo, Pérez está haciendo "más que suficiente" para continuar como compañero de Verstappen, aunque entiende que Red Bull debe mirar a otros pilotos.

"Eso es parte de lo que hace un equipo. Ya sea un equipo de fútbol o de Fórmula 1, siempre miran más allá de los pilotos actuales. Tienen que mirar quién es el nuevo Max Verstappen, quién es el próximo 'Checo' Pérez Tienen que hacerlo. No puedes esperar a que vengan a ti. Por eso Red Bull tiene un programa de jóvenes pilotos", dijo Coulthard, quien corrió para el equipo de Milton Keynes entre 2005 y 2008.

"Ahora mismo, sin embargo, ¿cambiarías a Pierre por 'Checo' con la relación que tiene 'Checo' con Max? Creo que está haciendo más que suficiente para mantener su lugar en la Fórmula 1 y mantener su lugar como compañero de equipo de Max. Si te fijas en el ritmo de este año, han estado muy igualados", finalizó.