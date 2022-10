Pérez: lo de Suzuka y la grúa, lo más bajo que he visto en años

Cargar reproductor de audio

El coche de seguridad salió al Gran Premio de Japón después de que Carlos Sainz perdiera el control y se estrellara en la primera vuelta, y la grúa -y al menos un comisario- estaban en el circuito cuando el coche de seguridad encabezó la siguiente vuelta, antes de una bandera roja.

La presencia de la grúa sólo se hizo evidente para el mundo entero después de que Pierre Gasly, que entró en boxes para cambiar el morro y trataba de alcanzar la cola del pelotón, pasó junto a ella.

El vídeo de su AlphaTauri, con su reacción airada por radio, pronto empezó a circular por las redes sociales durante la pausa de la bandera roja.

"En cualquier condición que nunca debería ver una grúa en la pista mientras los coches están fuera", dijo Pérez. "No sé sabe lo que realmente puede suceder ahí.

"No importa [sobre] las condiciones; simplemente nunca debería suceder y realmente espero que esta sea la última vez que veamos un vehículo de recuperación en la pista mientras hay coches por ahí.

"Creo que la primera vez, cuando estábamos en las vueltas a la parrilla, la pista se veía bien, incluso para los intermedios, pero creo que eso cambió antes del comienzo de la carrera y especialmente, creo, durante la primera vuelta el agua se levantó aún más.

"Así que sí, creo que en ese sentido fue correcto parar la carrera empezar a la hora que lo hicimos, pero lo que es realmente bajo, y fue lo más bajo que he visto en años fueron dos vehículos grúa por ahí".

Mientras tanto, varios pilotos dijeron que no podían ver la grúa ni siquiera cuando corrían lentamente detrás del coche de seguridad.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Para algunos de los que revisaron sus teléfonos durante la pausa de la bandera roja fue la primera vez que se dieron cuenta de que habían pasado por la grúa, lo que provocó una ronda de comunicaciones de WhatsApp entre ellos.

Sus comentarios dan una idea de la escasa visibilidad que había en ese momento, especialmente para los que corrían más atrás en el pelotón, lo que pone aún más en evidencia la decisión de enviar el vehículo a una pista en directo en esas condiciones.

Fernando Alonso, que corría en sexta posición, admitió que no había visto ni la grúa ni el coche accidentado de Sainz en la vuelta anterior.

"Todavía no sé dónde estaba Carlos", explicó al ser preguntado por Autosport sobre la visibilidad.

"Tampoco vi la grúa. No hay visibilidad. Detrás del coche de seguridad no podía ver la grúa y no vi a Carlos, así que obviamente este es el punto más bajo de la carrera. Tenemos que entenderlo".

El piloto de McLaren Daniel Ricciardo, que era octavo en la cola, fue otro de los que no vio la grúa.

"Quiero decir que la vi después", admitió. "Pero ni siquiera la vi. Vi las repeticiones cuando volví al box, y me dije: 'Ah, tal vez creo que lo vi, pero no, incluso eso, te cuesta verlo'".

Otros que reconocieron no haber visto la grúa fueron Lance Stroll y Zhou Guanyu.